“Gli Scultori del Cardinale e i Maesti Caronesi” tra Collegiata e borgo di Castiglione

Incontro dedicato ai Maestri Caronesi, a cura di Laura Marazzi, le cui sculture in pietra e terracotta popolano Castiglione Olona e in particolare la Collegiata, in festa per i suoi primi 600 anni, e la Chiesa di Villa.

Così chiamati da Carona, paese d’origine sopra Lugano, sono stati riconosciuti quali autori di oltre quaranta sculture, realizzate nel secondo quarto del Quattrocento in un’ampia fascia del Nord Italia (Udine, Venezia, Ferrara, Verona, Milano, Castiglione Olona, Canton Ticino, Genova, Savona).

L’incontro mostrerà la straordinaria coerenza della committenza del Cardinale: lo stile degli affreschi di Masolino da Panicale si armonizza perfettamente con il linguaggio soavemente tardogotico dei Maestri Caronesi.

L’occasione è favorita dalla pubblicazione di un importante testo della prof.ssa Anne Markham Schulz, grande esperta di scultura rinascimentale veneziana (Late Gothic Sculpture in Northern Italy: Andrea da Giona and I Maestri Caronesi, edizioni Brepols, 2022; 2 vol., 660 p), venuta più volte a Castiglione Olona per analizzare da vicino le opere.

Ingresso libero