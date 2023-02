Gli studenti di elettronica e informatica dell’Isis di Luino a lezione con il Capitano Piazza

(A cura delle classi 5AE e 5AI dell’Istituto “Carlo Volontè” di Luino)

A metà gennaio, le classi 5AE e 5AI hanno avuto l’opportunità di incontrare il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino, il Capitano Vincenzo Piazza, e il suo collega maresciallo, nell’ambito della campagna di reclutamento per giovani con competenze in informatica e telematica.

Durante l’incontro il Capitano ha condiviso con le classi il suo curriculum vitae, evidenziando con entusiasmo e passione le esperienze e le conoscenze acquisite nel corso della sua formazione, nonché lo spirito di squadra e le competenze acquisite in attività intense, che richiedono impegno e autodisciplina ma non prive di momenti divertenti e piacevoli.

L’obiettivo dell’incontro era quello di presentare le opportunità offerte dall’Arma ai giovani con competenze tecnologiche e informatiche, spirito investigativo e portati a quella “curiosità rivolta anche a quello che non si vede”, come mostrato anche attraverso un video che riguardava il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS).

L’invito è stato quello di visitare il sito carabinieri.it per prendere visione dei numerosi bandi aperti, tra cui il corso per marescialli, ufficiali, carabinieri: un ventaglio di proposte per un lavoro che permette di “ non vivere mai un giorno uguale all’altro”, al servizio della comunità.