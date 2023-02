Gli studenti varesini scelgono “i numeri”: liceo scientifico e amministrazione finanza e marketing i più richiesti

Sono 7770 gli studenti della provincia di Varese che hanno scelto il percorso della scuola superiore. Il confronto tra licei e tecnici professionali si è chiuso in parità. Sommando le scelte, al momento ancora da confermare in base ai posti a disposizione, 3838 ragazzi preferiscono i licei, 3175 l’istruzione tecnica, 600 quella professionale e 157 i percorsi di formazione triennali. ( qui i dati della Lombardia)

LE SCIENZE APPLICATE PRIMEGGIANO TRA I LICEI

L’indirizzo più gettonato, tra i percorsi liceali, è stato quello di scienze applicate che ha ottenuto il 19% delle preferenze. Seguono il liceo scientifico con il 16% delle domande, le scienze umane con il 14%, il liceo artistico ha ottenuto il 13%, l’economico sociale il 12% esattamente come il liceo linguistico mentre il liceo classico è stato indicato dal 7% degli aspiranti liceali. Boom di richieste anche per l’indirizzo sportivo che ha ottenuto, in tutta la provincia, 200 pre-iscrizioni ma la disponibilità globale è di circa la metà.

UNA DOMANDA SU 3 NEI TECNICI E’ PER AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Tra i percorsi tecnici è Amministrazione Finanza e Marketing ad aver ricevuto la maggio percentuale di domande, il 34%, seguono informatica (17%), turismo (13%), meccanica e meccatronica (l’8%) a pari merito con CAD ( ex geometri) che, dopo anni di appannamento, torna a interessare. I percorsi di elettronica ha ottenuto il 7% delle domande mentre grafica il 6%.

TRA I PROFESSIONALI GRANDE RICHIESTA PER I SERVIZI ASSISTENZIALI

Tra i professionali sono i servizi sanitari e alla persona a eccellere con il 34% delle pre-iscrizioni, seguiti dall’enogastronomico che tocca il 23% mentre assistenza tecnica e manutenzione il 13%.

GLI ISTITUTI CHE DOVRANNO RIORIENTARE

Le scelte, come dicevamo, vanno ancora confermate in base alle disponibilità dei singoli istituti.

Come avviene ogni anno, ci saranno alcune scuole che dovranno riorientare: tra queste l’Ite Tosi di Busto Arsizio e il Falcone di Gallarate. Anche il liceo di Gallarate dovrà rivedere le domande, soprattutto quelle per lo sportivo arrivate in decisa eccedenza. Infine, il Curie di Tradate ha numeri superiori alle sue potenzialità mentre non si segnalano criticità a Varese: il Ferraris accoglierà tutte le domande, giunte in numero inferiore rispetto allo scorso anno anche grazie all’ampliamento dell’offerta dei licei di Gavirate e di Bisuschio.