A Gorla Minore tre concerti di pianoforte per la Giornata internazionale dei diritti della donna

A Gorla Minore l’Assessorato alla Cultura ha organizzato per la Giornata internazionale dei diritti della donna tre concerti di pianoforte, che si

terranno il 26 febbraio, il 4 e l’11 marzo. Gli eventi, a partecipazione gratuita, si terranno presso l’auditorium comunale in via Roma 83.

“L’intenzione è quella di sensibilizzare la cittadinanza e chiunque volesse partecipare su fatti culturali che prevedono non soltanto il ricordo di quanto successo l’8 marzo 1908 e l’impegno di tutte quelle donne che hanno lottato per avere diritti non riconosciuti se non nel Novecento, ma anche per offrire la possibilità di assaporare

momenti di musica, degni di essere ascoltati” si legge nella nota dell’amministrazione comunale.

I concerti saranno anche un omaggio al pianista Maurizio Pollini. Domenica 26 febbraio l’appuntamento è alle ore 16, quando si esibirà l’accademia musicale Clara Schumann di Olgiate Olona. Sabato 4 marzo alle ore 21 si esibiranno invece gli studenti del conservatorio Castelli di Novara. Sabato 11 marzo infine, alle ore 21, a concludere il tris di concerti ci saranno gli allievi del conservatorio Puccini di Gallarate.