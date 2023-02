Il Grande Carnevale Albizzatese del 2023: un’esplosione di colori e divertimento

Il Carnevale è una delle festività più attese dell’anno, e a Albizzate si preparano ad accoglierlo con un evento davvero speciale. Sabato 18 febbraio, infatti, la Pro Loco di Albizzate organizza Il Grande Carnevale Albizzatese del 2023, una sfilata che porterà allegria e divertimento nelle vie del paese.

La manifestazione prenderà il via alle ore 14.30 dal Piazzale Sefro e si snoderà per le vie del paese, accompagnata da musiche, colori e maschere di ogni tipo. I partecipanti potranno ammirare le splendide creazioni dei costumi e i carri allegorici, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili appositamente allestiti per loro.

L’arrivo in Piazza sarà il culmine della manifestazione, dove i partecipanti potranno ballare con la Dance Project ASD e gustare il ricco ristoro organizzato dalla Pro Loco di Albizzate. Ma non finisce qui: l’estrazione dei biglietti della lotteria di Carnevale darà a tutti la possibilità di vincere fantastici premi.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata al 25 febbraio, sempre nella stessa location e con gli stessi programmi.