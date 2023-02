Grandi ritorni, revival e giovanissimi: al via il Festival di Sanremo 2023

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo: stasera, martedì 7 febbraio, si parte per una nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, condotta da Amadeus. Al suo fianco Gianni Morandi e diverse co-conduttrici che si alterneranno durante la serata: Chiara Ferragni durante la prima e l’ultima serata del festival e poi la conduttrice Francesca Fagnani, l’attrice Chiara Francin e la stella del volley italiano Paola Egonu.

Una cinque giorni che si concluderà sabato sera, con tanti ospiti, sorprese e tutto quello a cui ci ha abituato la kermesse musicale. Ventotto i cantanti in gara, tra Big e Giovani, super presenze, novità assolute e qualche ritorno. E il toto scommesse è già iniziato con la novità, per il secondo anno, del FantaSanremo: vi ricordiamo che potete seguire il Festival con VareseNews tutte le sere ma anche giocando con noi nella Lega creata ad hoc, che conta più di 100 iscritti, che si fideranno a colpi di “baudi” da guardagnare.

Gli ospiti sul palco dell’Ariston

Ci saranno le star internazionali con i Black Eyed Peas e i Depeche Mode, ma anche nomi storici della canzone italiana come Al Bano e Massimo Ranieri, Peppino Di Capri, Gino Paoli e Ornella Vanoni, i Pooh, nella formazione con Riccardo Fogli. Mahmood e Blanco e i Måneskin rappresentano la quota “giovani” tra gli ospiti, come Sangiovanni. Non solo cantanti, ma anche il comico Angelo Duro gli attori Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Luisa Ranieri e il cast di “Mare fuori“. Infine, la lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj letta da Amadeus nell’ultima serata.

I Super Favoriti

Chi vincerà il Festival di Sanremo non si può sapere, ma ci sono dei super favoriti, fin dall’annuncio dei nomi in gara in questa edizione. La prima: Giorgia, praticamente una super ospite del festival in gara, che torna al Festival di Sanremo dopo ventidue anni dalla sua ultima partecipazione. Era il 2001 quando si classificò seconda con il bellissimo brano Di sole e d’azzurro (nel 1995 vinse con Come Saprei), subito dietro alla sua amica Elisa, che quest’anno sale sul palco con lei nella serata dei duetti, cantando anche la canzone che vinse in quel Festival: Luce (tramonti a Nord Est). In gara con il brano Parole dette male, scritto dal cantautore torinese Bianco.

Altro nome tra i super favoriti è Marco Mengoni. Nell’immaginario collettivo resta il ragazzino che vinse X Factor, ma di tempo ne è passato. Basta pensare che dalla sua ultima partecipazione a Sanremo sono passati dieci anni. Vinse con il brano “L’ Essenziale”. Ora torna con “Due vite”, mentre il duetto della serata di venerdì si preannuncia esplosivo: sarà sul palco con i Kingdom Choir per cantare l’intramontabile “Let it be” dei Beatles.

Sull’ipotetico podio mettiamo anche Elodie, altra super favorita, cantante amata da un pubblico trasversale che ha più volte dimostrato la sua bravura. Canta e balla da professionista, è bellissima e sensuale, torna sul palcoscenico dell’Ariston con la canzone “Due”, un brano che arriva in un momento di grande successo, personale e professionale. Il duetto sarà con Big Mama.

I Coma_cose hanno stupito tutti con la loro “Fiamme negli occhi”, ventesima al Festival 2021 ma che ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico dopo la kermesse musicale: da allora tanti concerti, dischi, canzoni scaricate. Ci riprovano con il loro stile punk e le loro sonorità dolci e disincantate con “L’Addio”. A dirigere il duo sarà Vittorio Cosma, musicista di Comerio.

Le esibizioni più attese

Paola e Chiara Iezzi: loro sì, sono davvero le più attese anche solo per un tuffo nel passato da parte di quella generazione che per mesi ha cantato a squarcia gola “Amici come prima”: era il 1997 e vinsero il Festival di Sanremo Giovani. Negli anni si sono amate, odiate, divise e ora finalmente riunite: a Sanremo portano il brano “Furore”. E chissà se sarà così.

Colapesce e Dimartino, altri attesissimi, se non altro per l’ironia e lo stile che portano sempre sul palcoscenico. Come se vivessero in un lungometraggio degli anni Ottanta. Mentre abbiamo ancora nelle orecchie “Musica Leggerissima”, quarto posto nel 2021, è dunque il momento di ritrovare i due siciliani, amatissimi, sul palcoscenico della Città dei Fiori. Cantano “Splash”. E non vediamo l’ora di sentirli.

Anna Oxa e il suo stile, i suoi vestiti, la sua capacità di essere sempre controcorrente. Diva senza tempo, apre la gara dell’edizione 2023 del Festival della Canzone Italiana. Quindicesima volta in gara, nelle precedenti edizioni ha vinto in due occasioni: la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999 da solista con Senza pietà. Quest’anno il suo brano si intitola: “Sali (Canto dell’Anima)”.

Tananai, lo scorso anno è arrivato all’ultimo posto anche se la sua canzone, “Sesso Occasionale”, è poi esplosa fino a raggiungere il Disco di platino. Torna forte di un grande successo tra i più giovani e con tanta voglia di rifarsi all’Ariston con “Tango”.

Levante farà il suo ritorno a Sanremo con la canzone “Vivo”, a tre anni dalla sua ultima kermesse (2020). Biondissima, porta una canzone che parla delle depressione post parto: è il primo festival dopo la nascita delle figlia Alma Futura per la siciliana, trasferita a Torino, ora milanese, che torna al festival carica di energia.

Momenti Revival

Tornano a Sanremo gli Articolo 31. Grande reunion del duo composto da J-Ax e Dj Jad che salgono sul palco con un pezzo autobiografico che racconta i loro inizi, i momenti difficili e anche il percorso che li ha portati a separarsi e poi ritrovarsi. Chissà se sapranno riportarci agli anni di Ohi Maria, Tranqi Funky e Domani…

Gianluca Grignani (venerdì in duetto con Arisa), un altro grande della musica italiana che tra cadute, tante, e ritorni, ora è a Sanremo con “Quando ti manca il fiato”. Non è più il giovane rocker di “Destinazione Paradiso”, questo è certo, se non altro perché di anni ne sono passati da quella vittoria tra i giovani in gara, ma potrebbe tirar fuori qualche sorpresa.

I Cugini di Campagna: dopo oltre cinquant’anni di carriera salgono per la prima volta sul palco del Teatro Ariston con il brano “Lettera 22”. E arrivano con le zeppe, la voce e con le loro chiome sorprendenti.

E ancora…

Fra i Big in gara ci saranno i Modà con “Lasciami”. La loro ultima partecipazione risale al 2013 con “Se si potesse non morire”; Ultimo, acclamatissimo, super amato dai giovani, ma non solo, è praticamente un Big, nonostante la giovane età. Lui che proprio da Sanremo ha mosso i primi passi: la sua esibizione è tra le più attese. Ariete e Madame, giovanissime e molto popolari tra le nuove generazioni.

Leo Gassman, vincitore nel 2020 fra le Nuove Proposte con il brano “Vai bene così”, sarà un Big a Sanremo 2023. Il suo pezzo si intitolerà “Terzo cuore” e porterà la firma di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Mara Sattei è un’altra debuttante di Sanremo 2023. Il suo pezzo sarà “Duemilaminuti”, scritto da Damiano dei Maneskin.

I giovanissimi



I Giovani in gara quest’anno sono Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, COLLA ZIO e Shari. Tra i debuttanti in gara al Festival c’è anche Rosa Chemical, rapper gender fluid che ancor prima di iniziare la gara ha fatto parlare di se per una interrogazione di una deputata di Fratelli D’Italia che chiedeva alla Rai un ripensamento sulla partecipazione del cantante al Festival. Sesso, amore poligamo e Only Fans i temi portati sul palco. Qualcuno forse lo ricorderà: a febbraio 2022 era stato ospite di Tananai per la serata delle cover. In gara anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio, Lazza con Cenere, Mr. Rain che, sul palco dell’Ariston, porterà Supereroi. Una schiera di giovani che si muovono tra Pop, Trap e Hip Hop pronta a sfidare le “vecchie” glorie della canzone italiana.

Le prima due serate di Sanremo 2023: chi canterà

Nella serata d’apertura della kermesse di martedì 7 febbraio vedremo subito sul palco dell’Ariston due dei favoriti per la vittoria finale del Festival: Ultimo (le ultime quote danno il suo trionfo intorno al 3.5) e Marco Mengoni (a 4.10, a caccia del secondo successo in terra ligure a dieci anni di distanza da “L’essenziale”). Grande attesa anche e soprattutto per il ritorno di Anna Oxa, che aprirà l’evento. Mercoledì all’insegna degli “anni Novanta” con le esibizioni di Giorgia, Paola e Chiara e gli Articolo 31, ma anche dei giovani con Lazza, Madame, Tananai, Shari e il chiacchieratissimo Rosa Chemical (dopo le polemiche di Maddalena Morgante e Fratelli d’Italia per il suo brano “Made in Italy”). Ecco dunque la lista completa degli artisti della prima serata di martedì 7 febbraio e di mercoledì 8, annunciati in ordine di esibizione:

I Big in gara la prima serata

Anna Oxa con la canzone Sali (Canto dell’anima)

Gianmaria con la canzone MOSTRO

Mr Rain con la canzone Supereroi

Marco Mengoni con la canzone Due vite

Ariete con la canzone Mare di guai

Ultimo con la canzone Alba

Coma_cose con la canzone L’addio

Elodie con la canzone Due

Leo Gassman con la canzone Terzo cuore

Cugini di Campagna con la canzone Lettera 22

Gianluca Grignani con la canzone Quando ti manca il fiato

Olly con la canzone Polvere

Colla Zio con la canzone Non mi va

Mara Sattei con la canzone Duemilaminuti

I Big in gara la seconda Serata

Will con la canzone Stupido

Modà con la canzone Lasciami

Sethu con la canzone Cause perse

Articolo 31 con la canzone Un bel viaggio

Lazza con la canzone Cenere

Giorgia con la canzone Parole dette male

Colapesce e Di Martino con la canzone Splash

Shari con la canzone Egoista

Madame con la canzone Il bene nel male

Levante con la canzone Vivo

Tananai con la canzone Tango

Rosa Chemical con la canzone Made in Italy

Lda con la canzone Se poi domani

Paola e Chiara con la canzone Furore