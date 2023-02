Grazie GedShop.it diventano a portata di click oltre 20.000 prodotti personalizzabili

Gedshop.it è un negozio digitale che nasce da anni di esperienza e specializzazione nel settore dell’abbigliamento e gadget personalizzati. Con un catalogo che offre oltre 20.000 articoli, l’e-commerce si rivolge a una vasta gamma di clienti, tra cui piccole e grandi imprese, club sportivi, associazioni e agenzie pubblicitarie. La missione dell’azienda è diventare il partner di riferimento per la stampa di articoli promozionali e abbigliamento.

Il catalogo presenta una vasta scelta di prodotti, tra cui abbigliamento da lavoro, t-shirt personalizzate, agende, borracce, calendari, shopper e altri gadget personalizzabili promozionali. Tutti i prodotti sono realizzati con i migliori brand del settore.

Gedshop.it offre un servizio di assistenza clienti affidabile, accessibile tramite chat, numero verde o e-mail. Inoltre, gli acquirenti possono visualizzare un’anteprima gratuita del proprio progetto e richiedere preventivi in tempo reale prima di procedere con la stampa.

La qualità e l’affidabilità dei servizi offerti da Gedshop.it sono confermate da una classifica tra “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera, una selezione tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” di ITQF e La Repubblica – Affari&Finanza, e dalle oltre 2.400 recensioni verificate da Feedaty con un punteggio medio di 4,7/5.

Blogo, il magazine ufficiale dell’azienda, offre ispirazione e consigli per quanti vogliono scoprire le ultime tendenze e novità nel mondo dei gadget personalizzati.

Le spedizioni veloci e gratuite per importi superiori a 100 euro, unite a modalità di pagamento sicure come PayPal e carte prepagate, rendono Gedshop.it una scelta ideale per chi cerca un partner affidabile nella stampa di abbigliamento su misura e gadget promozionali.