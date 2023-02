Housing sociale alla Cascina Pagana, Rescaldina cerca un gestore per gli appartamenti

Rescaldina cerca un ente del Terzo Settore per la gestione dei due appartamenti attigui alla Chiesa di San Giuseppe nel complesso della Cascina Pagana. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato un avviso finalizzato all’affidamento della concessione nell’ottica di «elaborare nuove soluzioni integrate e combinate di risposta a bisogni socio/abitativi del territorio»: le realtà interessate potranno farsi avanti fino al prossimo 10 marzo presentando la propria proposta progettuale.

I lavori di riqualificazione alla Cascina Pagana erano iniziati ormai quasi tre anni fa grazie ai fondi del bando periferie del 2016. A marzo dello scorso anno, poi, dopo le vicissitudini legate al Covid e il percorso ad ostacoli tra le indicazioni della Soprintendenza e le richieste di proroga dell’operatore, con l'”abbraccio” metaforico dei tanti cittadini che avevano voluto assistere al momento era arrivato il taglio del nastro vero e proprio quelli che sono a tutti gli effetti due “luoghi del cuore” per Rescaldina.

L’intervento porta la firma di “Integration Machine”, il progetto presentato da Legnano, Rescaldina e Castano Primo e inserito tra quelli del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” per il quale la Città Metropolitana è risultata tra i vincitori del bando periferie promosso ormai sei anni fa da Palazzo Chigi. Alla base della proposta c’era l’obiettivo di riqualificare le periferie dell’Alto Milanese attraverso una “macchina per l’integrazione” che, a partire dalla riqualificazione di tre edifici – uno per ciascuno dei tre comuni – innescasse un processo di inclusione sociale. Il restyling ha comportato la messa in sicurezza della chiesa e del campanile con importanti interventi strutturali di consolidamento, il rifacimento della copertura, la pulizia e il risanamento delle murature esterne, il restauro delle statue di cotto lungo la facciata, la sabbiatura della campana e la stuccatura degli interni, e anche le due unità abitative attigue alla chiesa nel complesso della Cascina Pagana sono state riqualificate.

Per gli appartamenti, in comodato d’uso a Piazza Chiesa per dieci anni con l’opzione per un ulteriore rinnovo decennale, la strada da subito indicata da Piazza Chiesa era stata quella dell’housing sociale, con l’idea di utilizzarli per nuclei con alcune fragilità socio-economiche che però abbiano la prospettiva di poter tornare ad un’autonomia sia socio-relazionale sia economica, e in quest’ottica il comune si sta ora muovendo per individuare l’ente gestore che si occuperà del progetto.