I bambini protagonisti del Carnevale di Locarno: la “Strabociada” colorerà Piazza Grande

Saranno i “bocia”, i bambini, i protagonisti dell’ultimo momento carnevalesco che animerà Locarno in questo 2023. Dopo il successo della Stranociada, proposta su due serate in Città Vecchia, e della risottata in piazza Grande, è tempo di un’altra “prima” per i festeggiamenti carnascialeschi alla corte di Re Pardo.

In programma venerdì 17 febbraio, alla “Strabociada” gli allievi dell’Istituto comunale di Locarno daranno vita a un grande corteo mascherato, composto da 42 classi per un totale di circa 750 bambini, che sfilerà per le vie della città con un unico ritrovo in piazza Grande a partire dalle 14:15.

Tema della Strabociada saranno per questa prima edizione i “mestieri”. Ogni classe si travestirà in modo diverso, formando un coloratissimo e fantasioso corteo, che riprenderà, appunto, le professioni più variegate, senza trascurare la fantasia: dal pompiere all’idraulico, dal cantante rap allo scrittore o al supereroe.

Giunti nel salotto cittadino, i bambini vivranno infine un bel momento di festa – sulle note della Lipa Band e con l’animazione di Radio Fiume Ticino che vedrà Matteo Vanetti a bordo di un simpatico furgoncino musicale – durante il quale Re Pardo e Re Ribell di Solduno riconsegneranno le chiavi della Città al sindaco Alain Scherrer.