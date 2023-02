Il barbafilosofo, il teologo, l’uomo del clima: Filosofarti a Gallarate porta nuove domande

In attesa del prossimo week-end di Filosofarti, che si sta confermando evento atteso e molto seguito nel territorio provinciale e oltre, la settimana vede programmati eventi di alto profilo e contenuto.

Il tema teologico e sociale vede la presenza martedì e mercoledì sera di due esponenti di rilievo: don Virginio Colmegna è ospite martedì 28 febbraio 2023 alle ore 21.00 alle ACLI, Sala Rimoldi, via Agnelli 33, per un incontro sul tema: I bisogni di salute delle persone del nostro territorio ci interpellano con urgenza: l’evento, che intercetta la necessitò di coniugare diritti, valori e responsabilità personali è a cura di AUSER Gallarate, Ass. Parkinson Insubria di Cassano Magnago, Varese Alzheimer gruppo operativo di Gallarate, Circolo ACLI “A. Grandi” di Gallarate, Ass. Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla di Gallarate, Il SEME Società cooperativa sociale di Cardano al Campo, Caritas del Decanato di Gallarate, AISLA Varese, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Varese, Forum del Terzo Settore di Gallarate.

La sera del 1 marzo 2023 alle ore 21.00, in Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, Luciano Manicardi, teologo, saggista e già priore di Bose, interviene sul tema La morte è ancora memoria del limite?. L’evento, a cura e in collaborazione con Parrocchia e Decanato, intende esplorare, all’inizio del periodo quaresimale, il tema della morte come limite del tempo dell’esistenza terrena e di come oggi il tema sia recepito nella cultura anche filosofica post-moderna e coeva.

Biblos Gallarate presenta il 2 marzo alle 17.45 negli spazi della libreria di Piazza Libertà a Gallarate Federico Leoni, filosofo e saggista, docente di Antropologia filosofica all’Università di Verona. Scrive su “aut aut”, “doppiozero”, “fata morgana”, “il manifesto” e altre testate e autore di numerosi saggi, fra i quali L’immagine scatola, oggetto della sua riflessione che coinvolge autori come J. Cornell, M. Echiga e R. Meier: si tratta di un evento unico e di una occasione rara di incontro con un filosofo emergente nella scena internazionale del pensiero. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Matteo Saudino con la sua Barbasofia arriva a Busto Arsizio ai Molini Marzoli di Via A. Da Giussano 12 con il patrocinio della pubblica amministrazione comunale per incontrare chi vuole capire la filosofia e condividere la sua lezione su Infinito fra scienza ed esistenza: Anassimandro e Pascal: il famoso blogger della filosofia è noto per la sua capacità divulgativa e di appeal anche fra i giovanissimi con uno stile rigoroso ma accattivante di comunicare il sapere filosofico. L’evento è indicato anche per i giovani studenti liceali.

Il 3 marzo alle Arti alle 21.00 va in scena la musica con l’Orchestra Filarmonica Europea che diretta dal M.o Marcello Pennuto offre la prima nazionale dei LA QUINTA/LA DECIMA SINFONIA, di L. Van Beethoven: si tratta della prima esecuzione dell’opera ricostruita – alla luce di studi accurati – da Brian Cooper dell’University of Manchester nell’intervallo, il Maestro Pennuto porterà a una guida alla lettura dell’esecuzione in collaborazione con il M.tro Saraco del Conservatorio di Milano. Ingresso E: 10.00 – presso il botteghino del Teatro anche la sera stessa.

Ma il festival riserva altre sorprese: ad iniziare da Luca Mercalli, il famoso meteorologo ed ecologista noto anche sul piano mediatico che sarà alle Arti di Gallarate sabato 4 marzo alle ore 17.30 per riflettere insieme su Crescita sostenibile e transizione ecologica, tema quanto mai attuale rispetto al quale si accendono le responsabilità individuali e collettive.

Come sempre, il sito www.filosofrati.it vede aggiornati gli eventi e le registrazioni di alcuni di essi.

Si segnala da mercoledì la messa in rete anche del testo poetico di Alda Torri, l’Epopea dell’illimite.

Non va dimenticato poi che sono aperte, anche per il prssimo weekend, alcune delle mostre fotografiche e artistiche previste nel programma del festival.