Inarzo, Cazzago Brabbia e Bodio Lomnago sono tornate sotto il distretto sanitario di Azzate

Inarzo, Cazzago Brabbia e Bodio Lomnago sono tornate sotto il distretto Asst Sette Laghi di Azzate.

Una notizia positiva per i cittadini di quei paesi che, attraverso i sindaci, avevano chiesto di non avere come riferimento il distretto di Varese, troppo distante da raggiungere, soprattutto per gli utenti più anziani.

La mancanza di medici di base, che negli ultimi mesi ha causato gravi disagi soprattutto nei centri urbani più piccoli, ha portato ad una mobilitazione che a Bodio Lomnago ha visto anche una raccolta di firme consegnata ai vertici di Ats.

La situazione da allora è leggermente migliorata: tre i medici a disposizione e due ambulatori hanno reso un po’ più semplice l’assistenza ai pazienti. «Non siamo ancora nella situazione ottimale – spiega il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli – ma qualche passo è stato fatto. I cittadini di Inarzo, Cazzago e Bodio possono usufruire di tutti i servizi offerti dall’Ats di Azzate, vaccinazioni, prelievi ed altro. È stata una piccola vittoria. Per quanto riguarda il piano di zona sociale restiamo a Varese, ma d’ora in poi per quello sanitario faremo riferimento ad Azzate».

Dal punto di vista “politico” il distretto è gestito da un’assemblea che verifica l’applicazione della programmazione territoriale sanitaria e sociosanitaria. Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Azzate è Gianmario Bernasconi, primo cittadino di Azzate.