Incidente nei boschi di Marzio, Soccorso Alpino in azione per recuperare una donna ferita

Intervento della delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico nei boschi di Marzio per recuperare una donna di 60 anni caduta in luogo impervio a pochi metri di distanza dal Sasso Bolle, durante una passeggiata insieme al marito.

L’incidente si è verificato attorno alle 16 di oggi, mercoledì, e per il recupero della persona si è reso necessario l’intervento di soccorritori specializzati nel recupero in zone montane. La persona ferita non avrebbe riportato gravi ferite ma, probabilmente, non era più in grado di proseguire a piedi. Il ferito è stato poi affidato al personale paramedico di Sos Cunardo.