Incidente sul lavoro nel Bellinzonese, gravi ferite alle mani per un operaio varesotto

Gravi ferite alle mani per un operaio italiano residente in provincia di Varese di 54 anni a causa di un incidente sul lavoro in via Serrai Sant’Antonino, nel Bellinzonese.

L’evento è avvenuto poco dopo le 8.30 di venerdì 17 febbraio. Secondo la polizia cantonale, l’uomo stava svolgendo dei lavori con una pressa. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.