Incidente in via Matteotti a Lonate, “l’amministrazione non è intervenuta per tempo”

«L’amministrazione non è intervenuta in via Matteotti». L’attacco della Lega di Lonate Pozzolo arriva all’indomani della morte di un 77enne travolto all’estrema periferia del paese.

L’incidente, dice la Lega, è da ricondurre al ritardo nella sistemazione della strada.

«Tutti sono a conoscenza da molto tempo della pericolosità di quel tratto stradale sotto tutti i punti di vista. Infatti nel 2007, dall’allora Amministrazione era stato imposto come vincolo al proprietario dell’intervento urbanistico a Tornavento denominato “La Zarina”, la riqualificazione di questa strada per un importo di 500.000 euro».

Sono passati quindici anni da allora. E la Lega dice che la responsabilità è di chi c’è oggi in Comune: «L’attuale Amministrazione Comunale, anzichè fare il bene dei cittadini e far rispettare le regole convenzionali, si presta a modificare iniziative urbanistiche per trasformare le previsioni della Zarina e deturpare il borgo più bello della Provincia (così come dichiarato dai tecnici comunali) e non ha fatto realizzare gli interventi urgenti e di qualità su Via Matteotti. La messa in sicurezza e la riqualificazione della via era da tempo una priorità già programmata, un obbligo finanziato dal privato per aver avuto l’approvazione di un cambio di destinazione di un’area e l’Amministrazione non ha fatto rispettare tale obbligo mettendo a rischio purtroppo la vita di cittadini e non ha pensato neppure di riscuotere la fidejussione dovuta per fare i lavori».

Dal municipio la sindaca Nadia Rosa ha scelto per ora di non rispondere e di non alimentare lo scontro, parlando di «sciacallaggio» di fronte alla tragedia. «Non intendiamo esserne complici». Nel merito della questione urbanistico-tecnica, l’amministrazione annuncia: «Replicheremo al comunicato a tempo debito».