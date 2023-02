Incidenti tra Alto Milanese e Varesotto, una notte di grande lavoro per il 118

Notte impegnativa per i soccorritori del 118, quella tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Sono stati numerosi infatti gli interventi nella zona tra Varesotto e Alto Milanese.

Poco dopo le 23 un primo incidente ha impegnato la Croce Rossa cittadina in via Albani a Varese: gli operatori hanno prestato soccorso ad un ragazzo di 18 anni e un uomo di 53, coinvolti in uno scontro tra due veicoli (nessuno dei due ha riportato ferite gravi).

Poco prima delle 4 del mattino la Croce Rossa di Busto Arsizio è stata chiamata per un incidente stradale a Legnano (coinvolto un 25enne finito all’ospedale della città del carroccio). Nello stesso momento la centrale del soccorso Areu ha inviato due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, un mezzo avanzato e un’automedica sulla Sp40 a Ferno, di fianco alle reti dell’aeroporto (ferite tre persone, non sarebbero gravi). Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Alle 5.50 la Croce Rossa di Legnano è stata chiamata Busto Garolfo, dove è stata soccorsa una 34enne coinvolta in incidente stradale (è finita poi alla Mater Domini di Castellanza).

Poco prima delle 8 infine le ambulanze della Croce Rossa di Legnano e Busto Arsizio sono state impegnate più o meno in contemporanea a Canegrate e Villa Cortese: nel primo caso è stata soccorsa una 44enne, nel secondo una donna di 67 anni in bici. Questa è l’unica persona ferita in modo serio, seppur non in pericolo di vita: è stata portata all’ospedale di Legnano.