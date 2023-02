Sei incontri per diventare volontari in cure palliative con l’associazione Sulle Ali

Giovedì 16 febbraio alle 17 presso la sala biblioteca del Csv Insubria, in via Brambilla, 15 a Varese verrà presentato il nuovo corso di formazione volontari in cure palliative 2023. Il corso è organizzato dall’associazione Sulle Ali odv che propone incontri gratuiti ma ad iscrizione obbligatoria.

Gli incontri si terranno da febbraio a giugno, saranno 6 della durata di due ore ciascuno, durante i quali si approfondiranno i temi delle cure palliative, del fine vita e delle DAT – formazione basilare per ogni Volontario che si vuole “specializzare” nella relazione d’aiuto. Il percorso formativo avrà come relatori i docenti e i medici responsabili dell’Unità di Cure Palliative e Hospice dell’ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo di Varese, servizio all’interno del quale la nostra l’Associazione opera.

L’associazione nasce per sostenere e affiancare l’attività del servizio di Cure Palliative e Hospice dell’ospedale di Circolo di Varese e, in virtù dell’importanza attribuita agli aspetti di informazione, cultura e accompagnamento nel fine vita, estende l’esperienza dedicata alla formazione dei volontari anche a chi opera in ambito di soccorso e trasporto sanitario di pazienti o a chi presta volontariato anche di diverso tipo, per conoscere la materia in modo che possa concorrere alla diffusione di informazioni e conoscenze..

L’incontro del 16 febbraio sarà tenuto dal Dottor G. Fortini e dal Dottor C. Grizzetti e avrà come tema la definizione dell’ambito delle cure palliative e i destinatari delle stesse, con particolare riferimento al paziente e alla sua famiglia. Verranno approfondite, inoltre, tematiche quali la misurazione del bisogno di cure palliative e i professionisti che le erogano, il ruolo della sicp – società italiana di cure palliative, le provvidenze erogate a favore dei pazienti in Regione Lombardia, il quadro normativo, fino a un affondo sulla rete delle cure palliative e i nodi erogativi.

Per chi vorrà mettersi a disposizione come volontario, al primo incontro seguiranno altre cinque serate che costituiranno il vero e proprio corso per aspiranti volontari, aperto a tutti e volto a formare persone che nel loro operare quotidiano entreranno in contatto con pazienti fragili, accompagnandoli in percorsi di cura, assistendoli nei casi più gravi nel progressivo processo di regressione.

PROGRAMMA

16 Febbraio. Saluti e benvenuto Dr. G. Fortini, Dr. C. Grizzetti

Che cosa sono le cure palliative e a chi sono dirette – il paziente e la sua famiglia nelle cure palliative – come si misura il bisogno di cure palliative – a chi spetta il compito di erogare le cure palliative – la sicp società italiana di cure palliative – quali sono le provvidenze erogate a favore dei pazienti in Regione Lombardia – il quadro normativo – la rete delle cure palliative e i nodi erogativi letture ed approfondimenti consigliati

16 Marzo. L’Equipe in Cure Palliative – Relatori: Dr.ssa C. Longhi, Dr. A. Aliverti, Dr.ssa M. Clerici, Dr. M. Radi

il medico el’infermiere nelle cure palliative- lo psicologo in cure palliative- l’assistente sociale- il volontario – il lavoro dell’equipe nelle cure palliative:l’efficacia dellavoro di gruppo risultato dell’integrazione dei singoli -lettureed approfondimenti consigliati

29 Marzo. La comunicazione in Cure Palliative – Relatori prof. M. Bellani, Dr. C. Grizzetti

autonomia del paziente e libertà di scelta – la legge 219 del 2017 – consenso informato e libertà di cura – la comunicazione in cure palliative: le strategie di adattamento del paziente – la famiglia e la malattia: gli strumenti nella relazione d’aiuto; lo scambio reciproco – caso clinico: una scelta difficile – letture ed approfondimenti consigliati

20 Aprile. Spiritualità e Filosofia in Cure Palliative – Relatori: Don M. Cagna, Dr. D. Bertollo

1° test di apprendimento dell’incontro precedente. 20-25 min

la spiritualità in cure palliative – storia del pensiero nel fine vita, dalle religioni monoteiste al pensiero laico l’esigenza umana di spiritualità: un bisogno riconosciuto? – letture ed approfondimenti consigliati

18 Maggio. Il Lutto – Relatori: dott. Tinelli, Dr. Carlo Grizzetti, Dr.ssa M. Clerici

2° test di apprendimento dell’incontro precedente. 20-25 min.

il lutto: la gestione del lutto. il lutto patologico – la gestione del dolore personale e familiare – accogliere e convivere con l’assenza – caso clinico 1: il lutto inespresso, un danno catastrofico caso clinico2: un percorso compiuto – letture ed approfondimenti consigliati

27 Maggio Giornata del sollievo

congresso sulla diffusione delle cure palliative e dell’approccio palliativo

15 Giugno. Il Volontario in Cure Palliative Relatori: Dr. Luca Moroni, Dott.ssa D. Martinelli

il volontario: il bisogno formativo e spirituale – il core curriculum del volontario in cure palliative – strumenti per la gestione della fatica e della frustrazione – il valore del dono e la gratificazione nella relazione d’aiuto – la formazione continua – il volontario nel tempo contratto tra impegni personalielavorativi – il reclutamento motivazionale – test di fine corso

Il corso è gratuito e aperto a tutti – iscrizione obbligatoria.

Segnalare l’adesione il prima possibile – contattando la segreteria Sulle AIi ODV presso la sede di Via Carrobbio, 15 – Varese – nei pomeriggi di lunedì – mercoledì – venerdì o scrivendo una mail a segreteriasulleali@gmail.com

comunicare adesione entro il 13/02/2023