Incontro a Varese con Monsignor Camisasca per parlare dell’emergenza educativa

Il vescovo emerito di Reggio Emilia sarà al “De Filippi” per l’incontro “Educarci per educare”

Di fronte all’emergenza educativa e alla difficoltà di offrire delle ipotesi e delle proposte in risposta ai desideri, alle attese e domande di bambini, adolescenti e giovani, l’Assemblea Sinodale Decanale di Varese ha pensato di offrire alcuni momenti di riflessione, suggerimenti e proposte a genitori, insegnanti ed educatori come aiuto per riscoprire e approfondire la responsabilità educativa degli adulti e affrontare i problemi e le sfide che le nuove generazioni si trovano a vivere nella società di oggi. Il primo momento di questo lavoro sarà un dialogo con Monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia, che nel suo magistero ha proposto numerosi e significativi interventi e articoli sul problema educativo.

Mons. Camisasca proporrà alcuni spunti di giudizio sulle cause dell’attuale emergenza educativa ed offrirà delle indicazioni e dei suggerimenti per affrontare in modo efficace il compito educativo nella situazione odierna.

Venerdì 17 febbraio 2023, alle 21, al Centro Congressi De Filippi di Varese si terrà l’incontro “Educarci per educare” con S. E. mons. Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia – Guastalla

L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube di Radio Missione Francescana: https://www.youtube.com/@ radiomissione/streams