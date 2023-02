Investita in piazza a Cajello, ferita trasferita in ospedale a Legnano

Incidente stradale questa mattina – martedì 7 febbraio – in piazza Diaz a Gallarate, di fianco alla chiesa di Sant’Eusebio a Cajello: una donna di 66 anni è stata investita poco prima delle ore 8.

Sul posto oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate si è portata un’automedica: la 66enne stata poi trasferita all’ospedale di Legnano. La signora è entrata in pronto soccorso in “codice giallo”, quindi con ferite giudicate serie ma non in pericolo di vita.

I rilievi e la gestione del traffico sono affidati alla Polizia Locale di Gallarate. (foto di repertorio)

Nonostante le vie dei centri storici dei quartieri di Gallarate siano strette e non consentano grandi velocità, non sono mancati anche di recente incidenti di una certa gravità, come nel caso del ciclista che ha riportato gravi ferite all’incrocio all’ingresso del centro nell’autunno 2021.