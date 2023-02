La “banda di esordienti” dell’Openjobmetis contro il “volpone” Repesa

C’è un dato che balza all’occhio scorrendo le formazioni che da mercoledì 15 febbraio parteciperanno alle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Una delle otto squadre è formata praticamente da soli esordienti nella competizione, e questa – manco a dirlo – è la Openjobmetis Varese.

Tra l’allenatore e gli undici uomini che saranno iscritti a referto, l’unica minima presenza in una edizione della Coppa Italia è quella fatta segnare da Giancarlo Ferrero a Firenze 2019, ultima partecipazione per la società biancorossa. Il capitano disputò una bella partita (11 punti) ma la sua esperienza finì nel pomeriggio di San Valentino al Mandela Forum. E nessuno dei suoi attuali compagni ha mai vissuto qualcosa del genere, in Italia.

In casa Pesaro invece sono ben sei i giocatori che hanno calcato il parquet della Coppa, anche se uno di loro – Valerio Mazzola (4 presenze alle Finals per 9 partite disputate) – non sarà del match a Torino a causa di un infortunio che lo terrà fuori a lungo. Mazzola, tra l’altro, non è ancora stato sostituito nel roster adriatico. Un po’ tutto il “gruppo italiano” della Carpegna però ha già esperienza in questo genere di manifestazione: Riccardo Visconti e Matteo Tambone hanno partecipato a tre edizioni delle F8, Kravic, Moretti e l’eterno Delfino a una. Tambone, ovviamente, era in campo con i colori di Varese anche a Firenze, quella volta accanto a Ferrero: sarà l’unico ex di turno del confronto.

Dove Pesaro può però giocare la carta dell’esperienza più che in ogni altro “campo” è in panchina: se infatti Matt Brase è un esordiente assoluto nel nostro Paese, il tecnico marchigiano Jasmin Repesa vanta un curriculum lungo come la fame. Due Coppe vinte con Milano nel 2016 e nel 2017, una finale disputata proprio con Pesaro (2021) e otto partecipazioni totali. In era Final Eight l’allenatore croato (61 anni) è preceduto – come vittorie – solo da Messina, Pianigiani e Sacchetti.

Sulla panchina di Varese, però, c’è una persona che quella Coppa l’ha sollevata pochi anni fa: si tratta di Paolo Galbiati, assistente di Matt Brase, che al suo esordio nelle finali nel 2018 centrò una clamorosa vittoria alla guida della Fiat Torino. Galbiati quell’anno era arrivato nel capoluogo piemontese per fare da vice a Luca Banchi. Esonerato quest’ultimo la squadra passò a Charlie Recalcati ma il tecnico della stella dei Roosters si dimise il 5 febbraio, a pochi giorni dalle Finals di Firenze. Galbiati divenne così capo-allenatore e visse giorni letteralmente da favola con l’Auxilium – vera e propria Cenerentola – che batté nell’ordine Venezia, Cremona e – in finale – Brescia.

