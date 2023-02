La chiesa Battista di Varese organizza “Il Falò delle Libertà”

E’ intitolato “Il Falò per le Libertà” l’evento organizzato dalla Chiesa Battista di Varese, in collaborazione con il Comune, che si terrà giovedì 16 febbraio 2023 alle 18.30, presso il giardino della Chiesa Battista di Via Giuseppe Verdi, 14.

L’evento vuole ricordare la concessione dei diritti civili ai Valdesi attraverso le “Lettere Patenti” di Re Carlo Alberto del 17 febbraio 1848, sottolineando l’importanza dell’impegno civile e sociale per la realizzazione dei diritti.

Il titolo dell’evento fa riferimento al passo del Vangelo “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8.32), che esprime l’importanza della conoscenza della verità per la conquista della libertà.