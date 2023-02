La coppa Italia di Hockey su ghiaccio va alla Coop

La preziosa coppa agguantata dai Mastini HCMV è stata fotografata anche nei locali di uno dei principali e più appassionati sponsor della squadra varesina, la sede varesina della Coop.

«È un anno molto bello, stiamo facendo molto bene – ha spiegato Carlo Bino, presidente dei Mastini HCMV – Siamo molto contenti a livello sportivo, abbiamo raggiunto un ottimo risultato: sicuramente anche grazie ai nostri partner e Coop Lombardia è uno di quelli molto importanti. Per questo li ringraziamo ufficialmente per la collaborazione».

Il nuovo Palaghiaccio ha reso ancora più appassionato il sostegno dei varesini: «Siamo riusciti a cambiare un po’ il tifo – ha continuato Bino – Anziché portare solo persone singole, ora riempiamo il Palaghiaccio di famiglie e, alla fine, di bambini, che sono il nostro futuro, no. Quindi siamo molto contenti su tutti fronti».

Pensavate davvero che il nuovo Palaghiaccio potesse avere questo effetto? «Onestamente lo sognavamo. E quando poi l’abbiamo visto realizzato, siamo stati molto contenti: chiunque viene ci torna e ci fa i complimenti perché c’è un clima veramente familiare, e questo ci riempie il cuore. È veramente un bel traguardo e siamo veramente orgogliosi di questo».

Quello della coppa non è però per i Mastini l’unico obiettivo: «La Coppa Italia era il nostro primo obiettivo, e l’abbiamo comunque raggiunto. Adesso siamo in corsa per il campionato: siamo primi con qualche punto sulla seconda. Questo però non conterà nulla, perché a marzo cominciano i play off e si ripartirà da zero. Ovviamente l’obiettivo è quello di portare a casa anche il campionato, visto che comunque abbiamo una squadra forte e un pubblico fantastico.

«Quella coi Mastini è una collaborazione che va avanti da tre anni – ha poi sottolineato Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia – Abbiamo scommesso in tempi non sospetti su di loro, sapendo che con il nuovo palazzetto i varesini – e non solo i varesini perché si attirano pubblico da tutta la provincia – lo avrebbero riempito in massa. È una collaborazione che ci sta dando molte soddisfazioni e per me è doppiamente importante perché sono tifoso dei Mastini da tantissimo tempo».