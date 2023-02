La Croce Rossa di Varese piange Gabriele “Picci” Piccinelli, volontario dal cuore grande

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana piange in queste ore la scomparsa di Gabriele Piccinelli, il “Picci” per amici e volontari.

Piccinelli si è spento questa mattina all’Ospedale del Circolo all’età di 72 anni, dopo una breve malattia.

Da 50 anni volontario del Comitato varesino, Gabriele Piccinelli è stato impegnato in tante missioni, in Italia e all’estero, da Haiti ai Balcani e a Baghdad, e quando non era in missione si dedicava quotidianamente alle attività in sede .

“Questa notizia così dolorosa per la nostra grande famiglia ci lascia attoniti – scrivono il presidente e il Consiglio direttivo della Croce rossa di Varese – In rappresentanza di tutti i volontari ci stringiamo a Daniela, Martina e Nicolò in questo momento di dolore“.

I funerali di Gabriele Piccinelli saranno celebrati domani, sabato 18 febbraio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Brinzio. La cerimonia sarà preceduta dal Rosario.