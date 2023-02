La dirigente scolastica di Busto Arsizio su Blanco e Ferragni a Sanremo: “Il nulla cosmico. Ridatemi i soldi del canone”

In molti si sono esercitati nelle ultime 24 ore a criticare la prima serata di Sanremo sui social e tra questi spicca la voce di una dirigente scolastica molto conosciuta non solo a Busto Arsizio. Si tratta di Amanda Ferrario, dirigente dell’Ite Tosi, scuola di eccellenza del territorio.

La Ferrario non le manda di certo a dire e attacca sia Chiara Ferragni e il suo monologo che Blanco e la sua frustrazione sfogata a suon di calci alla scenografia: «Blanco e Chiara Ferragni.. il nulla cosmico della televisione italiana, quella a pagamento obbligatorio con il canone Rai!» – esordisce sul suo profilo Facebook.

Chiara Ferragni vs ventenni

Se avessi vent’anni, oggi, mi sentirei profondamente offesa da due personaggi boriosi e arroganti, vuoti come il guscio di un paguro abbandonato sulla spiaggia durante un nubifragio. Perché io, di ventenni ne conosco tantissimi. Spesso impegnati in mille attività, forse, a volte, fragili, ma intelligenti, brillanti, educati, capaci di parlare lingue e linguaggi sconosciuti, con tanta voglia di dare e fare. Li vedo ogni giorno, a scuola, nella mia città, in giro. Studiano. Fanno sport. Volontariato. Collette alimentari. Si battono per i diritti degli ultimi. Con ardore. Dignità. Competenza. Dibattono con tale entusiasmo e argomentazioni così ricche, da farmi pensare che il monologo della Ferragni di ieri sia il tripudio del nulla cosmico e dell’insipienza.

Blanco vandalo vs mamma Amanda

Il gesto di Blanco si commenta da solo: maleducazione, vandalismo, delirio di onnipotenza. Fosse mio figlio, oggi avrebbe la faccia gonfia di schiaffoni. O forse no, li avrebbe avuti per tempo. Fosse un mio alunno e avesse fatto questo a scuola sarebbe stato denunciato ed espulso. Ma mi indigna vedere questo spettacolo serale con il corollario del buonismo da scena dell’imbonitore di turno. Voglio indietro i soldi del canone. Non mi merito, da italiana, cittadina, donna tanto qualunquismo bieco, becero e meschino.