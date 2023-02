La Fondazione Renato Piatti alla Milano Marathon

La Fondazione Renato Piatti si allaccia le scarpe da corsa: il 2 aprile sarà infatti alla partenza della Milano Marathon con una squadra di 16 staffette da 4 persone e sarà anche la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo.

«Vogliamo dare valore a questa ricorrenza – spiegano dalla fondazione -, per questo abbiamo scelto di correre a sostegno del Centro Autismo di Milano. Runner solidali si impegneranno a correre in staffetta il percorso di 42km e 195 metri, suddiviso in 4 frazioni tra i 7 e i 13 km. Per i più competitivi c’è anche la possibilità di correre l’intera maratona».

«Abbiamo un importante traguardo da raggiungere – concludono -: la campagna di raccolta fondi “Campioni di Solidarietà” per l’allestimento di nuovi spazi che potranno accogliere altri 100 bambini con autismo che attualmente sono in lista d’attesa e non hanno accesso alle terapie. Dobbiamo correre veloce per garantire le cure di cui hanno bisogno!

Per maggiori informazioni e per partecipare alla staffetta solidale: sostenitori@fondazionepiatti.it