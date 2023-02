La frana di Creva, il nuovo Informagiovani e il san Valentino del Canile nel podcast dell’8 febbraio

Le notizie del podcast di mercoledì 8 febbraio

Un nuovo e grande spazio per i giovani in via Como a Varese: sarà di oltre 1200 metri quadri e verrà reso moderno con un contributo del PNRR da 500mila euro. A raccontarci i particolari Matteo Capriolo, consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili.

Ad aprire il primo consiglio comunale del 2023 a Luino è stata una questione di primaria importanza per la comunità: la frana di Creva, criticità a cui, tramite l‘interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Furio Artoni, si è data la priorità rispetto agli altri punti all’ordine del giorno visto che riguarda decine di persone ormai sfollate dalla loro casa. A segnalarlo anche il sindaco enrico bianchi, che ha spiegato come la situazione è complessa e ormai si trascina da 50 anni, da quel lontano 1973, quando furono concessi permessi per costruire laddove non era possibile. Purtroppo però si parla di circa 6milioni di euro per mettere in sicurezza tutta quella zona e non si sa su chi graveranno: per questo il sindaco, durante la seduta del consiglio ha spiegato che”c’’è un problema di sicurezza pubblica, non privata, e per tanto c’è bisogno di un intervento pubblico”.»

È scomparso nella notte del’8 febbraio l’ex sindaco di Brenta, Aldo Castoldi. Castoldi Aveva 79 anni ed era malato da tempo. E’ stato sindaco del piccolo paese della Valcuvia per tre mandati, dal 1983 al 1997, ed era lo zio di Simone Castoldi, attuale presidente della Comunità Montana. Tra i primi a ricordarlo, l’attuale sindaco di Brenta Gianpiero Ballardin, raggiunto dalla notizia della sua morte nella mattina di mercoledì.

Il nuovo video della canzone che Leo Gassman ha presentato sul palco di Sanremo ha portato all’Ariston un angolo del varesotto. Il videoclip di “Terzo Cuore”, infatti – questo il titolo del brano interpretato dal cantante – è stato infatti girato all’interno degli spazi del the Family di Albizzate, il circolo cooperativo frequentato e conosciuto da molti giovani della provincia. Leo, figlio di Alessandro nonché nipote di Vittorio Gassman, dopo aver trionfato all’edizione del 2020 nella sezione Nuove Proposte è arrivato sul palco dell’Artiston tra i big e si è già piazzato al quinto posto della classifica provvisoria.

Un san valentino diverso? quello “regalato” ai nostri cuccioli: è quello che propone il canile di Varese per autosostenrsi. a spiegarlo Alessandra Calafà, responsabile del canile. «Quest’anno sono tante le iniziative che i volontari del canile hanno pensato per San Valentino, il titolo di questa campagna è un amore reciproco perché noi doniamo tanto amore ai nostri cani in particolare a quelli del canile, ma loro ce ne danno altrettanto. Anzi, forse di più iniziamo con la possibilità di adottare a distanza uno dei nostri cani, ne abbiamo selezionati quattro. Quindi per chi non riesce a Adottare un cane per chi ha già tanti cani può scegliere di sostenere e sostenere i nostri cani con una importo mensile in cambio, noi daremo delle notizie mensilmente e un certificato di adozione ne abbiamo scelti quattro. Quindi è possibile chiamare in canile o recarsi il sabato dalle 9:30 alle ore 18 saremo in Piazza del Garibaldino in corso Matteotti per illustrare tutte queste iniziative per conoscere far conoscere anche i cani che cercano l’adozione. Altra iniziativa molto importante è uno shooting fotografico a cura della fotografa professionista a Chiara Bracale di Dog Photo, Varese: si può andare in studio farsi fotografare col proprio amico a quattro zampe e l’intero l’intero contributo verrà destinato al canile. Altro modo per sostenerci è partecipare alle iniziative di formazione i nostri giovedì cinofili viene richiesto un contributo per ogni per ogni webinar e l’intero ricavato sarà sempre destinato ai nostri quattro zampe.Il nostro canile aperto sempre 7 giorni su 7, ci sono gli orari di apertura sul nostro sito www.canilevarese.it sulla nostra pagina Facebook pagina Instagram e da poco abbiamo lanciato anche il canale Tik Tok».

