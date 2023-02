La Giornata dei calzini spaiati per l’inclusione al lavoro, a scuola o in biblioteca

Unico è bello: questo il messaggio inclusivo della Giornata dei calzini spaziati che si celebra anche quest’anno nel primo venerdì di febbraio. Partecipare è semplicissimo: basta indossare due calze diverse la mattina del 3 febbraio prima di uscire per andare a scuola o al lavoro e condividere questa scelta con colleghi, compagni di scuola, e amici, nella vita reale o sui social, pubblicando la foto della propria bizzarra coppia di calzini con #calzinispaziati2023.

L’iniziativa è nata qualche anno fa da una scuola del Friuli Venezia Giulia per condividere in un gioco da fare con i bambini quanto sia bello, semplice e divertente accogliere la diversità. Un’idea talmente efficace da diventare in breve tempo un vero e proprio evento nazionale che spopola sui social.

Il messaggio è immediato: comunicare con un gesto simbolico, contagioso e divertente quanto sia normale la diversità, perché ciascuno è unico ed è meraviglioso che sia così.

Sarà inaugurato simbolicamente proprio venerdì 3 febbraio TerraLuna, il nuovo Centro per l’autismo a Gallarate e diverse iniziative a tema sono state lanciate da alcune biblioteche del Varesotto, per i bambini, ma non solo.

Di seguito alcune delle proposte sul territorio.

ANGERA – È dedicata a “Tina e i calzini spaiati” (Terra di mezzo editore) la speciale lettura animata con attività creativa a tema promossa dalla biblioteca civica di Angera per il pomeriggio di venerdì 2 febbraio alle ore 17. L’iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni – Leggi qui

MALNATE – Nelle scuole dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih di Malnate si celebra la Giornata dei calzini spaiati con attività proposte dai docenti nelle classi e l’invito ad aderire alla manifestazione rivolto ufficialmente anche ai genitori – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Speciale pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 anni venerdì 3 febbraio alle ore 16: i giovani lettori sono invitati a partecipare a una lettura animata con laboratorio dedicati alla Giornata dei calzini spaiati – La locandina

BESNATE – Tempo di Festa dei calzini spaiati sabato mattina dalle ore 9.30 al Palazzo comunale di Besnate (in via Mazzini 16) con l’esposizione di tutti i lavori realizzati dai bambini durante i laboratori della Banca del tempo di Besnate e baby dance a cura del Comitato genitori della scuola materna – I dettagli

SAMARATE – La Biblioteca aderisce alla Giornata dei calzini spaiati e al motto di #sispaichipuò propone ai lettori di donare alla biblioteca i propri vecchi calzini spaiati, con la promessa che “saranno raccolti in biblioteca e riutilizzati per varie attività legate alla giornata” (qui i dettagli per il laboratorio per bambini di sabato 4 febbraio). I calzini vanno consegnati entro il 3 febbraio e poi, “per per colorare un po’ i piedi, la giornata, il mondo e il cuore e per condividere valori come l’Amicizia e il Rispetto per gli altri” l’invito è anche a indossare dei bei calzini spaiati venerdì 3 febbraio, scattare una foto e inviarla alla biblioteca per un contest social – Qui tutte le info