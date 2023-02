La mappa degli appuntamenti elettorali: dieci giorni di “tour de force” per i candidati alle regionali

Di ora in ora si gonfia sempre di più l’agenda elettorale dei candidati consiglieri alle elezioni regionali lombarde. A dieci giorni dal voto la lista degli appuntamenti si fa sempre più fitta ad ogni latitudine della provincia. Sono 85 gli impegni di questi giorni comunicati dai candidati in lizza per un posto in consiglio regionale (QUI LA LISTA COMPLETA E LE ISTRUZIONI PER SEGNALARE GLI EVENTI).

Solo per citare gli appuntamenti più imminenti ci sono almeno due occasioni per parlare di energia da due diversi punti di vista. Giovedì 2 febbraio sera alle scuderie Martignoni di Gallarate la Lista Azione/Italia Viva organizza un appuntamento su rinnovabili e nucleare e la sua ricetta per il problema dell’energia. Venerdì la lista per Majorino con Dino De Simone organizza invece un incontro sulla “Transizione verde per la Lombardia” con diverse associazioni ambientaliste e un focus sulle comunità energetiche.

Solo i prossimi due giorni rappresentano un vero tour de force (QUI TUTTI GLI APPUNTAMENTI):

Giovedì 2 febbraio

Giacomo Alessandro Cattaneo , Anna Agosti e Stefano Sist , candidati di Azione Italia Viva e Terzo Polo in appoggio a Letizia Moratti, partecipa ad un convegno su energie rinnovabili e Nucleare alle 21:00 presso le Scuderie Martignoni a Gallarate

, , candidati di Azione Italia Viva e Terzo Polo in appoggio a Letizia Moratti, partecipa ad un convegno su energie rinnovabili e Nucleare alle 21:00 presso le Scuderie Martignoni a Gallarate Vincenzo Orlandino del Patto Civico per Majorino organizza un aperitivo elettorale il 2 febbraio 2023 alle ore 18.30 presso la Sala Volta in via Volta a Varese .

del Patto Civico per Majorino organizza un aperitivo elettorale il 2 febbraio 2023 alle ore 18.30 presso la Sala Volta in via Volta a . alle ore 21 alla Fondazione Casolo in Largo Risorgimento, insieme alla lista civica di Somma Lombardo : “Sinistra per Somma”, i candidati Massimiliano Balestrero ed Elena Comelli di alleanza Verdi/Sinistra incontreranno la cittadinanza insieme al capogruppo Claudio Brovelli. Verranno discusse le scelte politiche da intraprendere nel territorio Varesino, in particolare per l’area di Malpensa e del sud della Provincia. La cittadinanza avrà l’opportunità di confrontarsi e porre questioni ai candidati delle prossime elezioni Regionali.

: “Sinistra per Somma”, i candidati di alleanza Verdi/Sinistra incontreranno la cittadinanza insieme al capogruppo Claudio Brovelli. Verranno discusse le scelte politiche da intraprendere nel territorio Varesino, in particolare per l’area di Malpensa e del sud della Provincia. La cittadinanza avrà l’opportunità di confrontarsi e porre questioni ai candidati delle prossime elezioni Regionali. Ludovico Papalia e Erika Papa (Partito Democratico) parteciperanno ad un incontro sul tema “Non cambiamo regione, cambiamo la Regione – innovazione digitale, istruzione e territorio” alle 20.30 presso la sede del Partito Democratico a Gavirate , presso la sala riunion via Gerli Arioli angolo Piazza Libertà.

(Partito Democratico) parteciperanno ad un incontro sul tema “Non cambiamo regione, cambiamo la Regione – innovazione digitale, istruzione e territorio” alle 20.30 presso la sede del Partito Democratico a , presso la sala riunion via Gerli Arioli angolo Piazza Libertà. Emanuele Monti (Lega) incontrerà i cittadini al mercato di Gavirate alle 9.00.

(Lega) incontrerà i cittadini al mercato di Gavirate alle 9.00. Anna Agosti (Azione-Italia Viva, in appoggio di Letizia Moratti): Rinnovabili e Nucleare. Ore 21. Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni a Gallarate

(Azione-Italia Viva, in appoggio di Letizia Moratti): Rinnovabili e Nucleare. Ore 21. Sala Comunale Ex Scuderie Martignoni a Emanuele Monti (Lega, in appoggio di Attilio Fontana): Mercato. Ore 9.30. Angera .

(Lega, in appoggio di Attilio Fontana): Mercato. Ore 9.30. . Alle 19, nello Spazio Lavit, in via Uberti 42 a Varese , la deputata e segretaria di Italia Viva Lombardia, Maria Chiara Gadda , insieme a Nicoletta San Martino , assessore comunale a Varese e candidata per Azione – Italia Viva alle elezioni regionali del 12 – 13 febbraio, hanno organizzato l’appuntamento “Dialogo sulla Lombardia che vogliamo”. Un’occasione per approfondire i temi del programma del Terzo Polo e le priorità del territorio varesino

, la deputata e segretaria di Italia Viva Lombardia, , insieme a , assessore comunale a Varese e candidata per Azione – Italia Viva alle elezioni regionali del 12 – 13 febbraio, hanno organizzato l’appuntamento “Dialogo sulla Lombardia che vogliamo”. Un’occasione per approfondire i temi del programma del Terzo Polo e le priorità del territorio varesino A Venegono sup. ci sarà l’aperitivo con i candidati Samuele Astuti e Alice Bernardoni . L’appuntamento è atteso per le ore 19 in Via paolo busti 1

ci sarà l’aperitivo con i candidati . L’appuntamento è atteso per le ore 19 in Via paolo busti 1 A Morazzone , ci sarà una serata di “Confronto fra i candidati del Partito Democratico alle ore 21 in Via XXVI Agosto.

, ci sarà una serata di “Confronto fra i alle ore 21 in Via XXVI Agosto. Presso il Palazzo della Cultura di Daverio alle ore 20 la candidata varesina di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba ha organizzato un incontro sulla prevenzione. Presenti l’associazione “Io mi difendo – Accademia Nazionale di Autodifesa”, il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale e Opes

alle la candidata varesina di Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro sulla prevenzione. Presenti l’associazione “Io mi difendo – Accademia Nazionale di Autodifesa”, il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale e Opes a Marnate presso il “Simpaty Bar” di Via Cislago, sarà presente il Candidato Consigliere Regionale Melis Luigi – ex Sindaco di Solbiate Olona.Un’ occasione per conoscere meglio i suoi progetti a sostegno delle fragilità del territorio. In questa serata, dedicherà particolare attenzione al fiume olona e all’aria, maleodorante, che aleggia nei comuni rivieraschi.

presso il “Simpaty Bar” di Via Cislago, sarà presente il Candidato Consigliere Regionale – ex Sindaco di Solbiate Olona.Un’ occasione per conoscere meglio i suoi progetti a sostegno delle fragilità del territorio. In questa serata, dedicherà particolare attenzione al fiume olona e all’aria, maleodorante, che aleggia nei comuni rivieraschi. Alle 20.30 alla Sala Consiliare Malnate La vice presidente del consiglio regionale, Francesca Brianza della Lega, parlerà dei frontalieri in un incontro che si terrà nella sala consiliare di Malnate.

La vice presidente del consiglio regionale, della Lega, parlerà dei frontalieri in un incontro che si terrà nella sala consiliare di Malnate. Il candidato di Fratelli d’Italia Luigi Zocchi organizza un aperitivo elettorale all’hotel Novotel di Cardano al Campo. L’ingresso è libero, dalle 20 in avanti.

Venerdì 3 febbraio