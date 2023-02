“La mia aiuto danneggiata in centro a Varese. Qualcuno ha visto?”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice

Buongiorno,

chiedo il vostro aiuto per sapere se qualche cittadino ieri ha visto quanto è accaduto alla mia auto, una Jeep Renegade color arancio.

La sera di lunedì l’ho lasciata regolarmente parcheggiata in centro a Varese, in Via Cesare Battisti, e questa mattina l’ho trovata con lo specchietto retrovisore distrutto.

Non avendo altri segni sulla carrozzeria, penso sia stato un atto di inciviltà… allego foto e ringrazio se potete darmi una mano, almeno a capire.