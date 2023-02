La minoranza contro i lavori in Piazza Mercato a Cuveglio: “Amministrazione miope”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del gruppo consiliare di minoranza “Cuveglio al Centro” rispetto al cantiere di piazza Mercato, in modo particolare rispetto allo spostamento del mercato temporaneo davanti al Valcuvia Shops e il taglio degli alberi.

“Il centro del paese senza più parcheggi, il mercato spostato a Cuvio e gli alberi abbattuti: questo il bilancio dei primi giorni dall’inizio del cantiere di Piazza Mercato. Con l’inizio dei lavori, segnaliamo già i primi gravi disagi dovuti alla chiusura di Piazza Mercato senza avere ancora la disponibilità del nuovo parcheggio in area Jemoli. Criticità che si poteva evitare programmando adeguatamente i lavori.

Vogliamo quindi esprimere tutta la nostra solidarietà ai commercianti del Valcuvia Shops che avrebbero meritato di essere quantomeno considerati come sede temporanea del mercato: si è invece preferito Cuvio a Cuveglio. I cittadini di Cuveglio e chi ama il nostro paese lo scorso venerdì 10 gennaio 2023 ha assistito allo scempio di Piazza Mercato con il taglio degli alberi.

Come opposizione, sin dal 2021, abbiamo provveduto a raccogliere dati, i documenti ed a informare la popolazione su quello che consideriamo un progetto sbagliato perché frutto di una visione miope e approssimativa del paese. Paglia e la sua maggioranza di “Prospettiva Popolare” (che appare tale solo di nome ma non di fatto) hanno dimostrato, ancora una volta, di non stare dalla parte della gente.

Stigmatizziamo quindi quest’Amministrazione locale che ignora la forte presa di posizione dell’opinione pubblica insieme alle osservazioni costruttive e proposte alternative avanzate dalle associazioni. Nutriamo infine forti perplessità sull’iter autorizzativo e progettuale sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti da parte nostra con gli uffici di competenza”.