La mostra che ama la natura: allo Spazio Farioli l’arte di Diana Forassiepi

Amare la natura e soffrire per il massacro delle foreste. E’ dalle riflessioni sullo “sterminio” degli alberi che prende spunto e si concentra l’attenzione della pittrice sestese Diana Forassiepi ospite da sabato 18 febbraio nella sede di Spazio Arte Carlo Farioli a Busto Arsizio. La personale dal titolo “Naturalia” raccoglie una serie di visioni con la quale l’artista intende “denunciare” coloro che attentano alla bellezza della natura.

Con il termine “albericidi” infatti Diana sottolinea le scellerate scelte dell’uomo che persevera nella crudeltà nei confronti della natura, deturpandola, incurante degli effetti che si ritorcono sull’umanità.

Nelle opere si avverte la sofferenza, emanata dalla sua tavolozza, nei rossi incandescenti che emanano il calore del fuoco; rossi come le sfumature più cupe delle sgocciolature, che come lacrime di sangue attraversano frammenti di legno, segni di una dolorosa avventura. Fino ai toni dell’oro che l’artista inserisce per impreziosire e rendere quasi “sacro” un dettaglio. Reliquie sulle quali posare pensieri e riflessioni.

La mostra, che si aprirà al pubblico sabato 18 febbraio alle 17 , alla presenza dell’artista, rimarrà in calendario sino al 4 marzo e sarà visitabile dal giovedì al sabato 16.30/19; domenica 10.30/12 – 16.30/19.

Diana Forassiepi è nata a Sesto San Giovanni (MI). Dopo la maturità compie gli studi di disegno e pitturta alla Civica Scuola d’Arte “Federico Faruffini” di Sesto San Giovani diretta dal pittore Giovanni Fumagalli, con gli insegnanti Vittorio Basaglia e Attilio Forgioli. Segue poi corsi di filosofia, design, incisione a Milano. Erercita, fino al 1970 la professione di designer unitamente alla pittura.

Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private; numerose le collettive e le personali in Italia e all’estero.

Vive e lavora a Sesto San Giovanni in via Cerare da Sesto 28.

Naturalia

personale di: Diana Forassiepi

Inaugurazione: sabato 18 febbraio ore 17

Durata: 18 febbraio -4 marzo 2023

Orari: giovedì-sabato 16.30/19; domenica 10.30/12 – 16.30/19

Spazio Arte Carlo Farioli, via S. Pellico 15, Busto A. – info@farioliarte.it – www.farioliarte.it