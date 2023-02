La pianista varesina Sophia Zanoletti tra i giovani talenti in Villa Tesoriera a Torino.

Giovedì 16 febbraio alle ore 17 presso il Salone dei concerti della Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della Corte” all’interno della Villa Tesoriera (TO), nell’ambito della Rassegna “Giovani Talenti” con la collaborazione dell’Associazione “Corti Armoniche”, si esibirà al pianoforte Sophia Zanoletti.

La ventunenne musicista varesina, laureanda del Conservatorio di Como e studentessa al terzo anno della facoltà di psicologia presso l’Università Cattolica di Milano, ha in attivo numerosi Premi e Riconoscimenti in Concorsi Nazionali, Internazionali e Concerti in prestigiose Sale e Teatri in città d’Italia e all’estero che ci raccontano molto del suo talento, del suo stile, del suo tocco elegante e raffinato che unisce le sue doti virtuosistiche e la sensibilità di grande interprete.

Sophia ci proporrà un programma dalle atmosfere romantiche con la musica di un grande compositore, Robert Schumann che farà rivivere una delle pagine più intense del pianismo ottocentesco.

Ingresso libero fino esaurimento dei posti disponibili.

https://bct.comune.torino.it/eventi-attivita/concerti-e-spettacoli/giovani-talenti