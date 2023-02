La Pro Patria conquista gli alunni dell’istituto Tommaseo di Busto Arsizio. Tutti allo stadio per tifare i Tigrotti

E’ passato meno di un anno dall’ultima volta e i piccoli dell’Istituto Comprensivo “Tommaseo” di Busto Arsizio si sono trasformati in nuovi tifosi.

Ovazione dei 400 bambini che frequentano la scuola di via Sanzio per l’arrivo della Mascotte Tigrotto 1919 insieme ai calciatori Giulio Mangano, Stefano Molinari e Davide Castelli accompagnati dal Presidente dell’Associazione “Tigrotto per Busto” Emanuele Gambertoglio con gli Assessori Daniela Cerana e Maurizio Artusa. Il numero 2 del fumetto preso d’assalto, così come Mangano, Molinari e Castelli. Un calore unico condito da emozioni forti.

Tutti gli alunni sono stati invitati allo Stadio “C. Speroni” per assistere alla prossima sfida casalinga, in programma sabato 18 febbraio, alle ore 17.30, contro la Pergolettese. Il momento è dei migliori con la squadra quarta a 4 punti dalla prima, come ci racconta Marco Tresca in questa analisi