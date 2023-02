La Pro Patria non smette di stupire: superato anche il Vicenza

Continua la corsa della Pro Patria verso i piani alti della classifica. Dopo il doppio successo contro Renate e Pro Vercelli, i tigrotti tornano al successo anche nelle mura amiche dello Speroni di Busto Arsizio, dove nel pomeriggio di domenica 5 febbraio si aggiudicano per 2 a 0 anche il match contro il Lane Rossi Vicenza. (foto a cura di Roberta Corradin)

Come per la trasferta al Piola, i biancoblu archiviano la pratica “dei tre punti” mantenendo la porta di Del Favero inviolata e mettendo a segno una rete per tempo: nei primi 45′ con Piu su colpo di testo dopo un’azione nata su calcio d’angolo e poi il raddoppio al 75′ su un tiro di Ferri deviato da Ierardi alle spalle del portiere Iacobucci.

La terza vittoria consecutiva restituisce alla Pro Patria una classifica che ad alta quota, al quarto posto (superato lo stesso Vicenza) e quattro punti dalla capolista a sorpresa Pro Sesto, oggi vincitrice a Padova

Pro Sesto 46; Pordenone 45; Feralpisalò 44; AURORA PRO PATRIA 42, Lecco 42; Vicenza 41; Renate 39; Arzignano 38; Novara 37, Juventus Next Gen 37; Albinoleffe 34, Pro Vercelli 34, Padova 34; Trento 33; Virtus Verona 31; Sangiuliano 30, Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23; Triestina 19

