La Pro Patria si riscopre coriacea: vittoria anche a Vercelli

Secondo colpo in trasferta nel giro di pochi per la Pro Patria, che non si accontenta di aver sbancato lo Stadio Città di Meda ed esulta anche al Piola di Vercelli nel “derby delle Pro“.

Un 2 a 0 nel segno della lettera “P“, a decidere la sfida valida per il venticinquesimo turno del Girone A sono infatti i due attaccanti dei tigrotti bianco-blu: il giovane talento francese Jonathan Pitou – per lui la seconda marcatura stagionale è stata propiziata da un maldestro retropassaggio di Anastasio al 38′ – e Alessandro Piu, che al 31′ della ripresa chiude i conti in contropiede lanciato verso la porta da Brignoli nel momento di massimo sforzo e di forcing delle Bianche Casacche piemontesi.

Grazie al ricco bottino di 6 punti ottenuti in 3 giorni, adesso la Pro Patria mette una significativa distanza (+11) dagli spareggi dei playout e aggancia al sesto posto il Renate sconfitto domenica. La testa della classica, guidata dal Pordenone, disterebbe appena sei punti, ma l’equilibrio che segna ai vertici del Girone A rendono la scalata un obiettivo ancora lontano dalla realtà, a differenza dei playoff per la B.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

RIVIVI LA CRONACA DELLA PARTITA, AZIONE PER AZIONE

IL TABELLINO