La qualità dell’aria, l’incendio a Cuasso e i luoghi del cuore del FAI nel podcast del 16 febbraio

Le notizie del podcast di giovedì 16 febbraio

C’è un nuovo particolare nelle indagini che riguardano l’omicidio di Nachat Rachid, il marocchino 34enne ucciso nel bosco di Castelveccana venerdì scorso. Il gestore di un B&b della zona che dista un centinaio di metri in linea d’aria dal luogo dove è avvenuta la sparatoria sostiene di aver sentito due distinte serie di spari, in rapida successione, attorno alle 17 di venerdì, ben due ore prima della chiamata di soccorso che avvisava il 118 di un uomo in fondo al canalone. Per quei fatti risulta indagato un sottufficiale dell’Arma in forza alla Compagnia di Luino accusato di omicidio volontario. Dopo l’autopsia che ha attestato come causa di morte un proiettile in gomma in grado di perforare il polmone destro causando un’emorragia interna, ora spetterà all’esame balistico svelare da quale arma sia partito il colpo secondo la procura di Varese «compatibile con l’utilizzo di un fucile da caccia».

Peggiora la qualità dell’aria nelle province della Pianura Padana. Da venerdì 17 febbraio scatta il primo livello di misure di contenimento che saranno però limitate nella sola giornata di venerdì a causa dello sciopero dei trasporti. Non ci saranno dunque limitazioni alla circolazione ma restrizioni in agricoltura e per gli impianti di riscaldamento a biomassa.

Nel novembre scorso era stato arrestato un ventenne. A distanza di qualche mese la Polizia di Stato di Gallarate ha fatto scattare le manette ai polsi di un 35 enne, pregiudicato nell’ambito della medesima indagine sullo spazio nel centro di Gallarate.Nel garage del ventenne vicino a piazza Risorgimento erano stati rinvenuti due bilancini di precisione, un borsone contenente più di 700 grammi di cocaina e quasi 2 chilogrammi di hashish, oltre ad una pistola semiautomatica di fabbricazione polacca illegalmente detenuta e nr. 33 proiettili calibro 7,65 mm. Un bottinò che aveva fatto subito capire le dimensioni del traffico. Le indagini quindi sto andate avanti arrivando all’individuazione del 35enne accusato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione illegale di un’arma con le relative munizioni.

Un incendio è scoppiato nei boschi di Cuasso, in località Cuasso nei pressi di via Casamora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che operano insieme alle squadre anticinendio boschivo della protezione civile del Piattello e un elicottero regionale.

Ci sono anche la Cascina dei poveri di Busto Arsizio e l’Eremo di Santa Caterina di Leggiuno tra i luoghi del core del FAI. L’11esimo censimento nazionale, promosso dal Fai-Fondo Ambiente Italiano, con il supporto di Intesa San Paolo si è chiuso con oltre 1,5 milione di raccolti per più di 38.800 luoghi,. Oltre ai due luoghi del Varesotto, sono 30 le località tra le più votate in Lombardia

