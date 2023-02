La rissa in tribunale, le 5 corsie dell’Autolaghi e la raccolta dei farmaci nel podcast del 7 febbraio

Le notizie del podcast di martedì 7 febbraio

Il pubblico ministero Luca Petrucci ha chiesto sei anni di condanna per il 63 enne della provincia di Varese accusato di violenza sessuale su minore dalla nipote, che al momento dei fatti aveva meno di 10 anni. Una storia che secondo il difensore Furio Artoni ha invece i contorni di una vicenda da chiarire per via di alcune incongruenze rispetto agli atteggiamenti della parte offesa a fronte dei fatti contestati: mai una parola contro lo zio, neppure sui diari esaminati. La parte civile civile difesa dall’avvocato Sara Cazzulli ha invece ritenuto lacunoso l’interrogatorio dell’imputato nelle precedenti udienze e nell’assecondare le richieste del pm ha quantificato in 200 mila euro il danno patito dalla giovane che ancora porterebbe i segni psicologici di quell’esperienza. La decisione del Collegio il 28 marzo

Una rissa tra una decina di persone è scoppiata martedì mattina, davanti al tribunale di Busto Arsizio. Tre persone (una donna di 28 e due uomini di 29 e 58 anni) sono rimaste ferite leggermente ma sembra che durante la colluttazione sia stata utilizzata anche una spranga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Busto Arsizio che hanno diviso i contendenti, oltre ad un’ambulanza che ha soccorso i feriti. Le motivazioni del parapiglia sarebbero da cercare nella tensione creatasi tra un paio di partecipanti alla rissa e altre persone dopo un udienza in tribunale.

L’autostrada A8 Milano-Laghi diventa la prima –e unica – autostrada a 5 corsie d’Italia. È giunto al 70% lo stato di avanzamento dell’intervento prevede la realizzazione di una corsia aggiuntiva tra la barriera di Milano nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso, per un totale di circa 4,4 km a servizio della città Metropolitana di Milano. Grazie a un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro l’infrastruttura migliorerà i tempi di percorrenza, con un risparmio pari a un milione di ore l’anno. Il cantiere dovrebbe concludersi ad agosto, in tempo utile per festeggiare i 100 anni.

Aveva ricevuto in eredità due zanne di elefante. Entrambi i beni, sono stati recuperati e sequestrati al termine di un’indagine dai Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Somma Lombardo. L’erede si era rivolto ai carabinieri di Tradate per segnalare la particolare eredità. Dalle indagini che ne sono seguite è emerso che i reperti non erano accompagnati da alcuna documentazione che ne legittimasse il possesso. Presumendo quindi che le zanne, di provenienza illecita, possano essere riconducibili a fenomeni di bracconaggio effettuato in Africa a danno di una specie in via di estinzione, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato i reperti.

Da oggi e fino al 13 febbraio si svolge la Giornata di Raccolta del Farmaco. I cittadini possono donare uno o più medicinali da banco che verranno raccolti da associazione che seguono Le persone più bisognose. «Un’iniziativa che sul nostro territorio è iniziata oltre 23 anni fa e cresce ogni anno – sottolinea Dina Ermolli, delegato per la provincia di Varese per il Banco Farmaceutico .- I farmaci raccolti saranno donati ad oltre 70 enti assistenziali, realtà che già lavorano nel settore della povertà sanitaria, come il Centro Aiuto alla Vita, Caritas, Case di Comunità, Assistenza Migranti. Il loro bisogno di farmaci aumenta sempre, quest’anno sono stati richiesti oltre le 23mila confezioni di farmaci. La provincia di Varese si dimostra sempre molto virtuosa e generosa, lo scorso la quantità di farmaci raccolti ha consentito di coprire oltre il 70% del fabbisogno richiesto dagli enti. Facciamo anche quest’anno appello al grande cuore dei varesini che in queste occasioni rispondono sempre con grande generosità».

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify