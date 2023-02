Con la ruota della carrozzina in una crepa del marciapiede in viale Aguggiari a Varese, si ribalta e finisce all’ospedale

Stava procedendo con la sua carrozzina elettrica su un marciapiede in viale Aguggiari a Varese, quando all’improvviso si è ritrovata per terra. «È stato un attimo: la ruota è finita in un buco che prosegue con una crepa e mi sono ribaltata finendo faccia a terra» racconta la donna. È accaduto nella tarda mattinata di domenica 12 febbraio all’altezza del civico 8 di viale Aguggiari. La vittima dell’incidente è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dalla polizia locale e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese in codice verde, dove le è stato riscontrato un trauma nasale con sospetta frattura composta .