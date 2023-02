La sezione PD di Malnate: ” L’affluenza alle urne è preoccupante ma spicca il risultato di Astuti”

Il Circolo del Partito Democratico di Malnate commenta il risultato elettorale:

“Il risultato politico delle recenti elezioni per il nuovo Consiglio Regionale della Lombardia ha fatto riscontrare un dato preoccupante riguardo all’affluenza alle urne. La disaffezione al voto sta assumendo dimensioni che devono interrogare in primo luogo la classe politica e la società civile, per le conseguenze negative che il fenomeno comporta.

In questo quadro il risultato del Partito Democratico non è stato certo lusinghiero, ed è stato causato da scelte, a volte non chiare, che si sono succedute in questi anni e che l’elettorato non ha compreso appieno.

Tuttavia, nonostante la situazione politica e sociale particolarmente difficile, spicca il risultato personale ottenuto da Samuele Astuti in provincia di Varese. La riconferma a consigliere regionale avviene dopo aver registrato 8364 voti di preferenze, oltre 2700 in più rispetto alle elezioni regionali del 2018 nonostante un calo degli elettori di quasi il 50%. Questa fiducia, manifestata in modo uniforme da tutti i cittadini della provincia di Varese, è il risultato di un impegno costante e continuo che Samuele Astuti ha avuto su tutto il territorio, non solo in occasione della campagna elettorale ma soprattutto durante tutto il precedente mandato.

Evidentemente i cittadini hanno premiato la capacità, la competenza e la dedizione dimostrata da Astuti nell’affrontare temi come la sanità, il lavoro ,i trasporti. Temi questi particolarmente sentiti dalla popolazione e sui quali sono state fatte molte preposte, alcune delle quali diventate poi oggetto di attenzione anche della maggioranza che governa la regione Lombardia. L’attività politica di Astuti non si è però limitata alle iniziative portate aventi all’interno della istituzioni regionali, ma si è concentrata anche su un rapporto diretto e costante con i cittadini dimostrando che è possibile, per un politico che svolge la sua attività soprattutto con la passione di realizzare il bene comune, avere un rapporto con il territorio che non sia solo una mera ricerca del consenso fine a se stesso.

Queste caratteristiche politiche hanno prodotto un effetto estremamente positivo anche a Malnate dove l’effetto trainante di Astuti, oltre all’impegno profuso da tutti i militanti in modo veramente encomiabile, ha consentito al Partito Democratico di Malnate di ottenere un consenso elettorale pari al 37,80% riconfermandosi di gran lunga primo partito in città. Il Circolo PD di Malnate esprime pertanto grande soddisfazione per il risultato raggiunto ringraziando Samuele Astuti e tutti coloro, iscritti e non, che si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Ora l’attività di tutto il Circolo prosegue con il solito impegno e dedizione nella discussione di iniziative e proposte sempre finalizzate al miglioramento della vivibilità della nostro comune.

Circolo PD Malnate”