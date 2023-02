La Uyba sfiora la vittoria nel Derby del Ticino

Le Farfalle della e-work Busto Arsizio sfiorano l’impresa nel “Derby del Ticino” contro la Igor Gorgonzola Novara. La partita si chiude 3-2 (17-25, 26-24, 23-25, 26-24, 15-10) dopo una gara di grandi emozioni e per lunghi tratti dominata dalle biancorosse.

Olivotto e compagne scendono in campo con determinazione e da subito aggrediscono le avversarie con un bel gioco che costringe le piemontesi a rincorrere per lunghi tratti e a giocarsi la vittoria del secondo e del quarto set ai vantaggi.

Sugli scudi per le farfalle tutte le attaccanti: Alice Degradi (23 col 57%, top scorer), Montibeller (22) e Omoruyi (18); ottima la prova di Zakchaiou (14 con 5 muri), solida la ricezione (45% di perfetta di squadra). Per Novara decisive Adams (19), Karakurt (16) e Bosetti (15 MVP).

A fine partita Rosamaria è orgogliosa della prova della squadra: “Scoccia perdere così perchè anche nei set non vinti eravamo sempre punto a punto; siamo contente perchè siamo uscite da una situazione difficile dopo l’ultima partita di CEV dove non siamo riuscite a dimostrare il nostro valore. Noi siamo quelle di oggi, quelle che non mollano mai, che lottano fino alla fine. Novara è una squadra fortissima, dobbiamo essere orgogliose di quello che abbiamo fatto oggi”

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara – E-Work Busto Arsizio 3-2 (17-25, 26-24, 23-25, 26-24, 15-10)

Igor Gorgonzola Novara: Cambi, Adams 19, Bresciani ne, Giovannini ne, Battistoni 3, Fersino (L), Bosetti 16, Chirichella 2, Danesi 11, Varela ne, Bonifacio 10, Carcaces 1, Ituma 2, Karakurt 16. All. Lavarini, 2° Baraldi.

E-Work Busto Arsizio: Battista ne, Degradi 23, Lloyd 3, Monza ne, Montibeller 22, Lualdi ne, Stigrot, Colombo ne, Olivotto 5, Zannoni (L), Omoruyi 17, Zakchaoui 13, Bressan ne. All.

Arbitri: Santalippi – Papadopol

Note. Uyba: ace 5, errori 10, muri 11. Novara: ace 4, errori 5, muri 19. Spettatori: 2750