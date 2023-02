Per la prima volta scendono sotto i 6000 gli iscritti in prima nelle scuole primarie del Varesotto

Sono poco più di 20.000 gli studenti varesini che si sono iscritti al primo anno del percorso scolastico, dalla primaria, alla secondaria di secondo grado. Nel dettaglio si contano 5.852 bambini alla primaria, 6.749 ragazzini alle medie e 7.618 studenti delle superiori.

In tutta la Lombardia si contano circa 220.000 nuovi “primini”: 68.527 alla primaria, 78.249 alla secondaria e 76.197 alle superiori

LE ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI IN LOMBARDIA

IL CALO DEGLI ISCRITTI ALLA PRIMARIA

Prosegue il calo di iscritti alle prime classi delle primarie della provincia di Varese: a settembre del 2022 avevano iniziato 6.175 alunni mentre il prossimo anno scolastico avrà 518 iscritti in meno. Il calo è ormai progressivo: nel 2019 erano stati 6969, l’anno successivo erano scesi a 6.728 e nel 2021 erano 6.693. Quest’anno, per la priva volta, si scende sotto i 6000 bambini, per la precisione saranno 5852. Con la sola eccezione di Lecco, che registra un aumento 10 bambini, tutte le province accusano il calo: la media è del 5% in meno, il risultato peggiore dell’ultimo quinquennio.

FLESSIONE ANCHE PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La contrazione di iscritti emerge anche alle medie dove si passa da 7.505 studenti del 2019 ai 6.749 di quest’anno, quasi trecento iscritti del 2022. Anche in questo caso, la contrazione è generalizzata in Lombardia ( tutte le province sono in calo) e la perdita media è del 4,6% di studenti rispetto al 2022.

TREND NEGATIVO ALLE SUPERIORI

Alle scuole superiori, infine, è evidente come la curva demografica abbia invertito la rotta: dal 2021 quando si contavano 8.084 iscritti nelle classi varesine, il numero è sceso a 7.864 lo scorso anno per arrivare a 7.618 del prossimo mese di settembre. A livello lombardo la contrazione è stata del 3,1% nel confronto con il 2022 Lodi è l’unica provincia che fa eccezione e conta un centinaio di iscritti in più rispetto al 2022.

ALLA PRIMARIA SCELTO IL TEMPO PIENO

In provincia di Varese, nel ciclo primario, le scelte dei percorsi alla primaria si sono concentrate soprattutto nell’offerta del tempo pieno (38%) o delle 30 ore settimanale scelte dal 37,2% dei genitori. Decisamente poco apprezzate le 24 ore ( 4,9%) mentre un bambino su cinque frequenterà un tempo scuola di 30 ore.

TRE STUDENTI SU 4 SCELGONO LE 30 ORE ALE MEDIE

Le 30 ore settimanali, invece, sono state le più richieste per il percorso delle medie: il 75,4% delle domande. Il 21,7% ha optato per le 36 ore e solo il 2,9% ha scelto il tempo pieno delle 40 ore.

ALLE SUPERIORI STUDENTI DIVISI TRA LICEI E ISTITUTI TECNICI

Sui percorsi superiori, come abbiamo già raccontato, la scelta dei ragazzi si è divisa tra licei ( 49,8%) e tecnici (40,7%) mentre i professionali è stato indicato dal 9,5%.

A livello di offerta formativa, la provincia di Varese mostra un più alto gradimento del liceo artistico rispetto alle media regionale ( 6,3% contro il 5,3%) ma è in forte calo il classico ( 3,4% contro la media lombarda del 3,7%). Perde iscritti anche lo scientifico ( 8,2% contro la media regionale dell’11,7%) mentre registrano andamenti migliori sia lo sportivo ( 2,4% contro l’1,6& lombardo) sia l’economico sociale ( 6,3% contro il 4,9%).

Nel Varesotto ottima performance del tecnico economico con l’offerta Amministrazione, finanza e Marketing che ottengono il 19,3% delle domande ( in Lombardia la media è del 15,3%). Buono anche il risultato dei tecnici tecnologici che nella nostra provincia hanno maggior appeal rispetto alle media lombarda ( 21,4% rispetto al 20,9%).

Continua infine la poca attrattività dei professionali ( 9,5% delle richieste varesine mentre la media lombarda è del 12,5%). In calo anche l’enogastronomici e alberghiero che ottiene l’1,7% delle chieste a fronte di una media regionale del 2,4%.