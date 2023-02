L’appello di Gigi Farioli prima del silenzio elettorale: “Tutti gli eletti si impegnino per Malpensa e per il territorio”

Gigi Farioli, candidato al consiglio regionale per Italia Viva/Azione, lancia un ultimo appello agli elettori e ai candidati a poche ore dal silenzio elettorale.

Volge al termine una campagna elettorale che, ahimè , ha confermato la difficoltà della politica organizzata di rispondere alle nuove dinamiche sociali. Sempre più si avverte il calo di interesse, quando non la totale indifferenza dalle prospettive di partecipazione alle scelte e alle modalità con cui si declina la democrazia rappresentativa.

Non sono queste certamente le ore, le ultime prima del silenzio elettorale, in cui, analizzando il grave distacco tra chi ha l’onore e il dovere di offrire proposte, risposte e soluzioni politiche e i cittadini singoli ed associati che sono in democrazia i depositari primi ed ultimi del diritto di scelta. Ma certo non ci si può esimere, soprattutto da parte di chi , da sempre coltiva la passione politica, dal sottolineare come la campagna elettorale per le regionali poco o nulla ha saputo promuovere e sollecitare momenti di vera passione, entusiasmo, ascolto, confronto.

Per lo più, e anche qui con la reiterazione stanca di riti o modalità desuete ed autoreferenziali, si è assistito alla ricerca spasmodica della preferenza personale spesso prescindendo da contenuti, proposte, alternative programmatiche e, se non di visione, di approccio culturale.

Pochi i dibattiti, ancor meno le tavole rotonde, tanti , forse troppi i selfie, gli slogan , gli sforzi di marketing. Con l’aggravante che anche il confronto tra i candidati presidenti è parso più vivere di mancati appuntamenti e fughe da parte di chi i sondaggi sembrerebbero accreditare come il vincente annunciato. Tutto lascia presagire una tornata elettorale stanca , con fortissima astensione e partecipazione assai disattenta dettata più da inerzia, trascinamento o finta appartenenza a schieramenti per lo più virtuali.

Tutto di fronte a una scelta i cui effetti invece potrebbero essere assai importanti per il presente e il futuro dei lombardi e della Lombardia. Siamo in un momento in cui il mondo globalizzato, le dinamiche internazionali , le crisi ambientali , sanitarie e della politica internazionale necessitano azioni di governo che, mai come oggi, sono necessarie se non indispensabili per garantire ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni ed imprese lombarde, pur di straordinaria capacità di resilienza e competitività, di guardare con ottimismo e vincere le sfide del presente e del futuro. E ciò per di più nel pieno del PNRR , con il Next Generation Eu, con le opportunità dettate dagli investimenti europei.

Certamente chiunque ami la politica deve porsi domande e lavorare per una nuova offerta politica seria , competente , rigorosa e che privilegi contenuti a collocazioni. In queste ultime ore desidero formulare a tutti i candidati, a cominciare da coloro che hanno condiviso la scelta della lista che mi ospita, i migliori auguri affinché ciascuno possa trarre da questa esperienza, al di là del risultato, elementi per una sana ed indispensabile partecipazione alla vita politica . Un augurio che , soprattutto per chi sarà chiamato a rappresentare la provincia di Varese, si accompagna a una proposta.

Vorrei sottoporre l’assunzione preventiva di un impegno d’onore che intendo personalmente sottoscrivere chiedendo a tutti e ciascuno condivisione. L’impegno al di là e pur non prescindendo dagli ovvi e prioritari impegni sulla sanità , i trasporti , la formazione , l’ambiente. e delle diverse sensibilità e opzioni, sale della democrazia ed anticamera indispensabile della sana crescita collettiva , ad operare in consiglio regionale da subito su due temi che ritengo essere essenziali e qualificanti per il nostro territorio e non solo.

Il primo è l’impegno, alla luce del fondamentale ruolo di volano per lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto internazionale di Malpensa, che si vada a predisporre nel più breve tempo possibile, anche secondo le norme e i contenuti della legge regionale 12 del 2005 un Piano Territoriale d’Area specifico per Malpensa. Da troppi anni se ne parla, è stata lasciata cadere la Legge Speciale che pur con tutti i difetti e le criticità si era sforzata di accompagnare l’apertura della Grande Mxp a cavallo del 2000, purtroppo non si è più colta la necessità, credo essenziale, di governare su area vasta l’impatto, l’indotto e le ricadute con tutte le conseguenze economiche, infrastrutturali, ambientali ed occupazionali che un investimento di tale livello presuppone e determina.

Ai sensi della legge 12 e con il coinvolgimento o addirittura la delega alla Provincia di Varese sola o in collaborazione con la Città Metropolitana si deve predisporre tale Piano , tra l’altro ancor più necessario qualora si voglia recuperare l’idea della ZES , come da più parti è parso emergere nelle ultime settimane . Il secondo impegno che sottoscrivo e su cui chiedo l’adesione dei candidati varesini è il portare su scala regionale il Progetto People, progetto strategico territoriale che , promosso nell’aprile 2022 da Confindustria Varese e coordinato guarda caso da Mauro Vitiello neoeletto Presidente di Camera di Commercio, si propone , a partire dalla cruda analisi dell’inverno demografico, di offrire concrete e lungimiranti risposte di sistema a più livelli , coinvolgendo le imprese in un progetto che alimentando fiducia nel futuro, le valorizzi come comunità di realizzazioni delle persone in una visione di benessere che vada al di là per PIL, ma lo consolidi in una più ampia visione di indice sociale . L’impegno in questo caso che sottoscrivo e chiedo è di fatto far diventare il Progetto People di scala regionale facendolo assumere come paradigma di politica regionale. A partire da famiglie, imprese, persone, istituzioni e stakeholder interni ed esterni. Un buon voto a tutti. E soprattutto buona fortuna alla Lombardia. In alto i cuori !!