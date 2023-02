L’artista varesino Acate torna sulla scena musicale con “Dimmi che si fa”

Dopo il suo primo ep il giovane artista varesino Francesco Aiello, in arte Acate, torna sulla scena musicale con “Dimmi che si fa”: un brano ritmato, sperimentale, energico, sfrontato e un po’ folle che incarna l’esasperazione di quella sensazione di ansia moderna e incapacità di gestione della propria vita in cui, ad un certo punto, non si sa più cosa fare.

«Il mondo ci fornisce troppi stimoli, taluni anche sbagliati, ci chiede perfezione e puntualità e, allo stesso tempo, dono dell’ubiquità. Insomma, ci chiede l’impossibile. Quale sarà ‘’l’arma segreta’’ per poter sopravvivere?» si chiede l’artista, ci chiede il suo nuovo brano.

La nuova canzone, uscita anche su New Music Friday Italia Spotify, è oggi disponibile su tutte le principali piattaforme digitali: DIMMI CHE SI FA

Chi è Francesco Aiello

In arte Acate, Francesco è uno scienziato un po’ matto che sta facendo ricerche scientifico-filosofiche-simpatico-mimetiche insieme al suo fedele compagno, il Roland sp404, alla scoperta di se stesso e probabilmente anche degli altri. Il tutto in un mix di elettronica, ironia e tanto altro.

Nato a Milano il 6 agosto 1998, cresce a Luino, nella provincia di Varese, dove apprende i primi rudimenti di pianoforte a otto anni e a dodici si appassiona alla danza contemporanea. Si avvicina alla musica rap grazie alla conoscenza di Fabio Caso, storico rapper della scena di Varese e ben presto inizia a collaborare con Fabri Fibra, Maxi B, Esa e tanti altri. Viene coinvolto in diversi eventi dove ha la possibilità di esprimersi e conoscere altri cantanti e rapper più grandi, tra cui un caro amico, Lucio, con cui collabora.

Verso i quattordici anni si interessa alle produzioni e inizia molto presto a cimentarsi nel beatmaking, approcciandosi a diversi generi musicali, dal pop al cantautorato, dalla black music all’elettronica. A diciannove anni conosce Alberto Rubino e Matteo Aldeni, con cui registra alcuni progetti pubblicati da indipendente presso il CFM Recording Studio di Barasso (VA) sotto il nome d’arte Phra. Aiello, cercando di fondere le origini da rapper con un mondo più urban e R&B.

Nel 2021 Francesco entra in Domino Management e Piuma Dischi intraprendendo un nuovo percorso musicale e artistico sotto il nome di Acate. Durante il 2021 esce con tre singoli (”sorbonne”, ”livido blu” e ”arbre magique”), di cui due, ”sorbonne” e ”arbre magique”, vanno in alta rotazione su Rai Radio 2 Indie e ”livido blu” in Radio 3 in Spagna.

Dal 2022 Acate inizia a dedicarsi anche alla gestione della webzine musicale ”La Cantera degli artisti”, diventando uno dei redattori principali, e all’attività di speaker presso Radio Statale a Milano con “Gli Scanzonati” e altri format radiofonici. Apre una collaborazione con l’applicazione musicale “Sounder” e il 12 agosto esce con ”acate +”, il suo primo progetto discografico con Piuma Dischi/The Orchard, inserito nel bollettino di Rockit come disco della settimana (2 settembre).