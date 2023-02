L’asilo nido La Cicogna lancia la sfida: “Seminiamo d’amore Somma Lombardo”

Seminiamo d’amore Somma Lombardo. È l’invito che parte dell’asilo nido “La cicogna” . L’iniziativa non è nuova ma è giunta alla 3° edizione.

«La nostra idea è quella di invitare più persone e commercianti possibili a partecipare e per farlo è sufficiente realizzare ciascuno il proprio cuore, a casa, in famiglia o a scuola, decorandolo a piacimento con colori e scritte. Ogni cuoricino dovrà poi essere appeso fuori dal cancello di casa da sabato 11 febbraio, per condividere insieme tanti messaggi positivi e di amore in occasione di San Valentino 2023.

In questo tempo che va sempre di corsa, cerchiamo di dare uno spunto per riflettere e scopo è quello, proprio come dice il titolo dell’evento, di spargere amore in tutta la

città, riempiendola di cuori, colore e calore. Come dice la canzone che accompagna questa nostra iniziativa “sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita”.

