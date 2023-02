Lavena Ponte Tresa conferma la tradizione e il Carnevale raddoppia

Come di consueto a Lavena Ponte Tresa il Carnevale Tresiano non si limita a una giornata, ma raddoppia, onorando la festa sia a Ponte Tresa che a Lavena.

Si comincia sabato 18 febbraio con una giornata piena di eventi e di occasioni di divertimento. Apertura come da tradizione in piazza don Attilio Sangiorgio alle 10, per dare “fuoco alle caldaie” di Re Guzz e Regina Piota. Seguono giochi, magia e animazione pefr tutti i bambini. La fdesta continua in piazza Sangiorgio con il peanbzo all’aperto, poi alle 15 con l’inaugurazione ufficiale e la consegna delle chiavi della città e la sfilata del “monarchi del Carnevale”. Alle 16,30 premiazione delle mascherine.

Alle 20,30 nella sala polivalente di via Colombo grande serata danzante in maschera e banco gastronomico.

Si torna a far festa martedì 21 febbraio con Re Guzz e Regina Piota che daranno fuoco alle caldaie alle 11 in piazza Europa. Alle 13,30 raduno dei carri e delle mascherine al Parco Hirschorn da dove alle 14,30 partirà la sfilata che arriverà in piazza Europa. Qui la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città chiuderà il programma del Carnevale Tresiano 2023.

Qui la locandina con il dettaglio del programma e tutte le informazioni.