A Laveno Mombello un nuova targa ricorda le vittime delle foibe

Anche il Comune di Laveno Mombello ha ricordato le vittime delle foibe con una commemorazione nella mattina di venerdì 10 febbraio in piazza Martiri delle Foibe, dove è stata inaugurata anche un nuova targa.

Una commemorazione per non dimenticare il sacrificio degli italiani massacrati fra il 1943 e il 1947 per mano dell’allora regime jugoslavo. Presenti alla commemorazione organizzata in occasione della Giornata del Ricordo, gli alpini, la protezione civile, alcuni studenti del Galileo Galilei di Laveno Mombello, l’Anpi, oltre al sindaco Luca Santagostino, affiancato da Carolina Barzan, presidente del Consiglio Comunale Dei Giovani. Maruska Pliskovaz ha letto la poesia finale.