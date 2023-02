Lavori al Parco del Campo dei Fiori: chiuso il sentiero 301

Il Parco del Campo dei Fiori informa che per tutto il mese di febbraio e marzo 2023, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), il sentiero 301 è tassativamente chiuso al passaggio, a piedi e in bici (tratto rosso della mappa) per cantieri dovuti ai lavori forestali funzionali alla riqualificazione della vetta Campo dei Fiori. La chiusura del sentiero 301 è necessaria per garantire la sicurezza dei fruitori e dei lavoratori impegnati nei lavori di riqualificazione della vetta Campo dei Fiori.

Si ricorda che è possibile percorrere il sentiero 301 solo il sabato e la domenica. In alternativa, è possibile percorrere sempre il sentiero 307 fino alla punta di mezzo e ritorno, rimanendo sul versante nord, senza scendere sul 301 (tratto verde della mappa). Inoltre, è possibile andare fino alle 3 Croci o al piazzale del Cannone. Il parco del Campo dei Fiori invita a rispettare la chiusura del sentiero 301 nei giorni feriali e a seguire le indicazioni.