Lavori per la quinta corsia in autostrada, mercoledì 8 deviazione in A8 e chiusura dello svincolo di Origgio

Cambiamenti nel traffico autostradale nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio. Lo scopo è permettere il prosieguo dei lavori di ampliamento alla quinta corsia.

Per questa ragione sulla A8 Milano-Varese dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 febbraio, chi percorre la A9 (da Como) ed è diretto sulla A8 verso Milano, verrà obbligatoriamente deviato verso Varese.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso, in direzione di Milano.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà contestualmente chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

da Varese: Legnano, sulla stessa A8;

da Milano: Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.