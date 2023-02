Lazza a Sanremo 2023 veste Missoni: il look moderno e varesino della sua “Cenere”

C’è un po’ dell’industria e della creatività varesina in uno dei cantanti tra i più moderni e “di tendenza” in gara a Sanremo 2023:

a vestire uno dei più brillanti giovani big del festival, Lazza, è Missoni, la storica azienda di Sumirago, da sempre espressione di una moda in cui sentirsi a proprio agio ma fuori dagli schemi.

In un post in inglese sull’account Instagram dell’azienda, che mostra anche tre foto da tre punti di vista diversi del suo outfit, si spiega qualche particolare in più del vestito realizzato appositamente per lui: «Per la sua performance di “Cenere” a Sanremo – spiega il post – Lazza è stato visto in un completo Missoni disegnato realizzato per lui da Filippo Grazioli (il nuovo direttore creativo della maison, ndr) e ideato da Simone Furlan (fashion stylist, che ha ideato anche i look di Madame e Mara Sattei, ndr) . Il look è ispirato all’importanza delle radici, espresse attraverso una reinterpretazione dell’iconico zigzag. “Zzala”, il nome del primo album dell’artista, è ricamato sol retro della giacca per state il significato delle origini».

Scritto da Jacopo Lazzarini (il vero nome di Lazza, ndr) e Davide Petrella, con le musiche di Lazzarini, Petrella, Dario Faini e prodotto da Dardust, il brano Cenere racconta una storia d’amore turbolenta, che si riflette nelle liriche e nel sound. Ma se nulla è per sempre, tutto può avere un lieto fine: la parte finale del brano apre ad uno sviluppo positivo della storia d’amore arrivata ormai al suo punto più basso (“Ormai nemmeno facciamo l’amore, direi piuttosto che facciamo l’odio”), proprio come per la fenice che rinasce dalle sue stesse ceneri.