Le architetture sacre di Bizzarone nella nuova uscita di “Storie di Pietre e di Uomini”

Bizzarone è sempre stata terra di confine e di passaggio di artisti. “Storie di Pietre e di Uomini”, il programma culturale che festeggia il ventennale del Parco Valle del Lanza, ripercorre la storia delle architetture sacre del comune più a nord del Plis, scoprendo l’uso delle pietre incontrate lungo il percorso della rassegna, nella realizzazione delle chiese in paese e sul colle di Sant’Ambrogio.

Informazioni tecniche

Ritrovo a Bizzarone, ore 9:20, via Santa Margherita c/o centro sportivo – Rientro ore 12:00

Sul posto ampio parcheggio.

Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com