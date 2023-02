Con le attività del “Primula Day” il CAV di Busto Arsizio raccoglie 20.000 euro

Grande successo per la 45esima Giornata per la Vita-Primula Day svoltasi nella prima settimana del mese a Busto Arsizio e Valle Olona. Tra le varie manifestazioni svoltesi non si possono dimenticare quattro avvenimenti che hanno caratterizzato in questa occasione la difesa della vita fin dal concepimento.

Oltre 8.500 primule, coloratissime mai così belle come quest’anno, sono andate esaurite in breve tempo. La stima iniziale del fabbisogno è stata viziata dalla sospensione negli ultimi 2 anni, causa Covid, di questa iniziativa. Il netto ricavo è di circa 20.000 euro.

Il primo evento da ricordare è la generosa donazione del 2 febbraio di 7.000 euro al CAV da parte del Lions Club Busto arsizio Host guidato da Alberto Rivolta e Gorla Valle Olona rappresentato da Adelio Colombo. La donazione è il frutto di una bellissima serata, svoltasi il 28 novembre e patrocinata anche dal Comune di Busto Arsizio presente con Alessandro Albani, in ricordo di Lillina Fontana Loyonnet, svoltasi il 2 febbraio al cinema Lux di Sacconago, su iniziativa della Compagnia di attori “Amici allo sbaraglio” oggi “Puntoeacapo” guidata dalla figlia Elena. Alberto Rivolta, rappresentante dei Lions bustocco, ha commemorato la figura della Lillina ricordando la forte etica sociale che la contraddiceva oltre il poliedrico spirito artistico. Natalia Marrese, Presidente del CAV, nel ritirare il contributo e ringraziando i soci per la donazione ha detto loro: “sarete padrini e madrine di tanti bambini/bambine che nasceranno grazie al vostro aiuto”.

Molto bene anche la presentazione del volume “Una chat per la Vita”, svoltasi mercoledì 8 febbraio in Bibblioteca Comunale Roggia, con le autrici Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera introdotte dal Prof. Enrico Maria Tacchi. Le stesse, con dovizia di particolari, hanno raccontato le multiforme radici del libro e letto alcune interessanti, profonde chat (alcune a lieto fine, altre un pò meno) presenti nel volume. La serata ha visto la presenza di un numeroso e attento pubblico. Presente tra gli altri anche Manuela Maffioli, Vice Sindaco della Città e Assessore alla Cultura, che ha raccontato di come questa serata si inserisca bene della programmazione dei “redading” dei volumi in presentazione. Personalmente si è detta poi molto contenta del contenuto del volume perchè ricco di esperienze reali. Anche a lei un graditissimo omaggio floreale (forse primule?).

L’ultima bella primula sbocciata è stata la notizia di un lascito testamentario, a favore dell’associazione, da parte di Mariangela Volonte. Questa ricca serie di eventi, iniziati con la Veglia per la Vita nella chiesa bustese dei Frati, ha avuto una sola nota negativa, di cui gli organizzatori addolorati si scusano: la mancata messa in onda, per problemi tecnici dell’ultima ora, del film “The truth Comes Out”.